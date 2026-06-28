Copa do Mundo 'perde valor' com 48 seleções, afirma técnico de Gana

O técnico da seleção de Gana, o português Carlos Queiroz, criticou o formato da Copa do Mundo de 2026, após a derrota de sua equipe para a Croácia por 2 a 1 neste sábado (27), pela terceira e última rodada do Grupo L.

"Acredito que, com este número de seleções, o Mundial perde muito valor e importância", afirmou o Queiroz.

"São tantas equipes se classificando que aquele aspecto de exclusividade acaba se perdendo", acrescentou o português.

"Até mesmo as eliminatórias da Europa e da África começam a perder sentido e significado, porque são vagas demais", continuou o treinador, que disputa sua sexta Copa do Mundo, depois das participações em 2002, 2010, 2014, 2018 e 2022.

"Hoje em dia, o que manda é o dinheiro. Não se trata mais de futebol, mas de 'dinheirobol'. Eu prefiro ver a Copa como um evento excepcional e importante, para o qual é preciso lutar para conseguir uma vaga".

A edição de 2026 do Mundial é um evento de enorme magnitude, que conta com a expansão de 32 para 48 seleções e a realização de 104 partidas distribuídas entre três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México.

A Fifa introduziu uma fase adicional: os 16-avos de final.

A entidade máxima do futebol projeta receitas superiores a US$ 11 bilhões (R$ 56,8 bilhões na cotação atual) para esta Copa do Mundo.