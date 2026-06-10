Copa do Mundo é momento de risco para dependentes de apostas esportivas

A Copa do Mundo, que começa na quinta-feira (11) na América do Norte, representa um momento de alto risco de dependência em apostas esportivas para jovens e pessoas com menor autocontrole, alertam associações e especialistas antes do início do torneio.

"Essa festa coletiva é vista como uma oportunidade para atrair um público mais jovem, menos interessado em futebol no restante do ano, para as apostas esportivas", afirmou à AFP o sociólogo francês Thomas Amadieu, autor do livro "La fabrique de l'addiction aux jeux d'argent" ("A fabricação da dependência dos jogos de azar" em tradução livre).

Segundo ele, a Copa do Mundo é "um momento de risco", em que "a promoção das apostas é cada vez mais eficaz", impulsionada pelo aumento da publicidade, de premiações e de campanhas com influenciadores.

"Em poucos anos, as apostas se banalizaram. Associar apostas esportivas ao esporte representa uma grande mudança sociológica e é muito difícil desfazer esse vínculo", destacou Amadieu.

Ele compara o fenômeno à associação criada pela indústria do tabaco entre cigarro e ideias de liberdade, transgressão e prazer.

"Mas alguns atletas, como Kylian Mbappé, consideram negativa a associação de sua imagem a marcas de apostas esportivas. As apostas também podem gerar pressão e comentários agressivos nas redes sociais quando os atletas não têm o desempenho esperado", acrescentou.

- Jovens como alvo -

Em um evento de grande impacto social, os jovens ficam especialmente expostos à publicidade de apostas nas redes sociais e nos espaços públicos.

No Reino Unido, a publicidade de casas de apostas é proibida dos cinco minutos antes aos cinco minutos depois das partidas. Algumas associações consideram a medida positiva, mas insuficiente.

"Deveria ser de uma hora antes até uma hora depois dos jogos", defendeu à AFP Myriam Savy, diretor da associação Addictions France.

Ela também propõe impedir que empresas do setor utilizem patrocínios para contornar restrições à publicidade.

Para Amadieu, as estratégias comerciais das empresas podem ser uma armadilha especialmente para adolescentes.

"O cérebro deles ainda não está maduro, então têm mais chances de perder o controle", explicou.

Segundo ele, isso pode levar jovens a apostar mais do que pretendiam, tentar recuperar perdas, contrair dívidas, pedir empréstimos, sofrer estresse e mentir para suas famílias.

"Iniciar os jovens nos jogos significa, para os operadores, garantir uma audiência por muitos anos", afirmou.

- Legislação protetiva -

Outro grupo vulnerável são os moradores de áreas mais pobres, onde a promessa de dinheiro fácil pode ser especialmente atraente.

"Nos bairros populares existem mensagens que podem acionar certos mecanismos: reconhecimento social, fuga do cotidiano e a possibilidade de ganhar dinheiro rapidamente", explicou Amadieu.

As associações defendem regulamentações mais rígidas e restrições à publicidade, em vez de confiar na autorregulação das empresas do setor.

"A indústria responsável pelos danos se apresenta como a solução do problema para evitar regulamentações mais protetivas aos jogadores", criticou o sociólogo.

"Cada vez mais países restringem a publicidade e a oferta de jogos, adotando regulamentações mais firmes", concluiu.