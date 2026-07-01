Copa do Mundo de 2026 ultrapassa marca de 5 milhões de espectadores nos estádios

A Copa do Mundo de 2026, realizada na América do Norte, ultrapassou a marca de cinco milhões de espectadores nos estádios durante a partida entre França e Suécia, disputada em East Rutherford, nos arredores de Nova York, anunciou a Fifa nesta terça-feira (30), após a vitória dos 'Bleus' por 3 a 0.

"A Copa do Mundo de 2026 fará história durante a partida das oitavas de final entre França e Suécia, quando o público total do torneio ultrapassar 5.000.000 de torcedores, estabelecendo assim um novo recorde histórico de afluência", destacou a entidade máxima do futebol em um comunicado.

Até o momento, um total de 5.048.079 espectadores compareceu às partidas realizadas no México, nos Estados Unidos e no Canadá, incluindo as 80.663 pessoas que assistiram ao jogo no MetLife Stadium, onde os 'Bleus' garantiram sua vaga nas oitavas de final.

O recorde anterior datava de 1994, com 3.587.538 pessoas presentes nos estádios dos EUA, embora esta edição conte com o dobro de seleções participantes (48) em relação ao torneio realizado há 32 anos e, consequentemente, o número de partidas também dobrou (para 104).

As partidas do torneio atual registraram uma média de público de 64.511 espectadores (excluindo o jogo mais recente, realizado nesta terça-feira), com uma taxa de ocupação de 99,7%, apesar da polêmica em torno dos preços exorbitantes dos ingressos antes do início da competição, que ainda conta com 27 jogos a serem disputados, segundo informou a entidade máxima do futebol mundial.

Os jogos com maior público foram Uzbequistão x Colômbia, México x África do Sul e República Tcheca x México, todos realizados no Estádio Azteca, na Cidade do México (que tem capacidade para 80.824 pessoas).

Antes do início do torneio, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, havia declarado que esperava um público total de cerca de sete milhões de espectadores.