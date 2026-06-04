Como foi o primeiro dia de Maratona do Rio 

Largada para o primeiro dia de eventos da Maratona do Rio aconteceu na Marina da Glória. Nicholas Lyra / Agência RBS

Nesta quinta-feira (4), a largada da prova dos 5km deu início aos eventos da Maratona do Rio 2026, que seguem até domingo (7).

Quase 10 mil corredores percorreram as ruas da Cidade Maravilhosa na primeira das quatro provas previstas ao longo do feriadão.

Leia Mais Feriado marca abertura dos eventos da Maratona do Rio 2026; confira a programação

O evento contou com um espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. Cinco minutos antes da largada, três aviões sobrevoaram a Marina da Glória, local onde acontecem as largadas das provas mais curtas — a meia-maratona começa no Leblon, e os 42km iniciam na Praia da Reserva.

Esquadrilha da Fumaça se apresentou antes da prova. Nicholas Lyra / Agência RBS

Na elite masculina, Fábio Jesus venceu a prova pela quarta vez consecutiva. Ele terminou a prova em 14min18s.

Após a prova, os participantes puderam aproveitar espaço de confraternização e ativação das marcas patrocinadoras. Com direito até a show: no palco, a DJ Camila Brunetta (que também é corredora) desfilou hits nacionais e internacionais para os competidores relaxarem.

Evento conta com área de shows. Nicholas Lyra / Agência RBS

Na manhã de sexta (5), será a largada dos 10km, às 7h. Sábado (6) e domingo (7) ocorrem a meia-maratona e a Maratona do Rio, respectivamente. Veja abaixo a programação completa dos próximos dias do evento.

Serviço - 24ª Maratona do Rio

10km

Data: 05/06 (sexta), às 7h

Largada: Aterro do Flamengo

21km

Data: 06/06 (sábado), às 5h30min

Largada: Praia do Leblon

42km

Data: 07/06 (domingo), às 5min

Largada: Praia da Reserva

Retirada de kits (na Marina da Glória)