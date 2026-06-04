Como foi o primeiro dia de Maratona do Rio 

Nesta quinta-feira (4), a largada da prova dos 5km deu início aos eventos da Maratona do Rio 2026, que seguem até domingo (7).
Quase 10 mil corredores percorreram as ruas da Cidade Maravilhosa na primeira das quatro provas previstas ao longo do feriadão.
O evento contou com um espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. Cinco minutos antes da largada, três aviões sobrevoaram a Marina da Glória, local onde acontecem as largadas das provas mais curtas — a meia-maratona começa no Leblon, e os 42km iniciam na Praia da Reserva.
Na elite masculina, Fábio Jesus venceu a prova pela quarta vez consecutiva. Ele terminou a prova em 14min18s.
Após a prova, os participantes puderam aproveitar espaço de confraternização e ativação das marcas patrocinadoras. Com direito até a show: no palco, a DJ Camila Brunetta (que também é corredora) desfilou hits nacionais e internacionais para os competidores relaxarem.
Na manhã de sexta (5), será a largada dos 10km, às 7h. Sábado (6) e domingo (7) ocorrem a meia-maratona e a Maratona do Rio, respectivamente. Veja abaixo a programação completa dos próximos dias do evento.
Serviço - 24ª Maratona do Rio
10km
- Data: 05/06 (sexta), às 7h
- Largada: Aterro do Flamengo
21km
- Data: 06/06 (sábado), às 5h30min
- Largada: Praia do Leblon
42km
- Data: 07/06 (domingo), às 5min
- Largada: Praia da Reserva
Retirada de kits (na Marina da Glória)
- 05/06 - 10h às 19h
- 06/06 - 12h às 17h