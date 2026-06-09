NBA: Spurs vence terceiro jogo das finais e diminui diferença para os Knicks para 2 a 1

Victor Wembanyama, que anotou 32 pontos, foi o destaque do Spurs. SAUL LOEB / AFP

O San Antonio Spurs venceu o New York Knicks por 115 a 111 no terceiro jogo das finais da NBA, nesta segunda-feira (9), no Madison Square Garden, em Nova York. Com o resultado, os Knicks seguem na vantagem por 2 a 1 na série melhor de sete. O grande destaque da partida foi Victor Wembanyama, que anotou 32 pontos, oito rebotes, seis assistências e três tocos. Veja como foi a partida.

Os nova-iorquinos entraram em quadra com a vantagem de duas vitórias conquistadas no Frost Bank Center, no Texas, precisando de mais dois resultados positivos em seus domínios para se sagrarem campeões da NBA. Os Knicks não vencem a liga desde 1973 e não chegavam à decisão há quase 30 anos, desde 1999. A equipe da Conferência Leste ostentava uma sequência de 13 vitórias seguidas nestes playoffs.

Os destaques dos Knicks nos playoffs, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, terminaram a partida com 32 e 11 pontos, respectivamente. O grande nome do time, no entanto, foi OG Anunoby, que anotou 28 pontos e teve grande impacto defensivo, incluindo dois tocos importantes.

Torcedor dos Knicks, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acompanhou o jogo ao vivo no Madison Square Garden. O republicano, que foi vaiado, mobilizou grande esquema de segurança.

Agora, as franquias se enfrentam novamente na quarta-feira (10), em duelo decisivo no Madison Square Garden, para o Jogo 4 das finais, às 21h30min (de Brasília).

Como foi o jogo

Primeiro tempo

A partida começou com uma arrancada de 7 a 0 dos Spurs, treinados por Mitch Johnson, mas Josh Hart converteu do perímetro para diminuir. Aos oito minutos, San Antonio vencia por 24 a 13. O clima esquentou a três minutos do fim da parcial, com um desentendimento entre Luke Kornet e Hart que precisou ser apartado pela arbitragem. O ala dos Knicks acabou levando falta técnica pelo incidente.

Victor Wembanyama sobrou no quarto com nove pontos, três rebotes e dois tocos, enquanto Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns sofriam na marcação. Hart, com oito pontos, foi o melhor dos donos da casa no período, que terminou em 33 a 22 para os Spurs.

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No segundo quarto, Towns entrou no jogo dominando o garrafão e, com a ajuda de OG Anunoby, pulverizou a vantagem rival. A virada veio em uma bola de três de Brunson a quatro minutos do fim. Wembanyama respondeu na mesma moeda para retomar a ponta, mas o Madison Square Garden pegou fogo no minuto final com novas bolas triplas de Hart e Brunson. Com uma impressionante corrida de 42 a 24 na parcial, os Knicks, comandados pelo técnico Mike Brown, fecharam o primeiro tempo vencendo por 64 a 57. A liderança só não foi maior devido aos 18 pontos de Stephon Castle, dos Spurs, cestinha da primeira metade, contra 17 de Anunoby pelos mandantes.

Segundo tempo

Partida foi decidida nos detalhes. SAUL LOEB / AFP

No terceiro quarto, a oito minutos do fim do período, Brunson brilhou com dois pontos e a falta convertida para deixar os Knicks em vantagem por 71 a 67. Na sequência, Devin Vassell respondeu do perímetro e colocou os Spurs na frente por 72 a 71. Mesmo nas cordas, a equipe de San Antonio reagiu com as bolas de três de Julian Champagnie e a força de Wemby. No minuto final, uma linda bola de três pontos de Clarkson fez o Garden ferver, empatando o confronto em 89 a 89, mas o novato Dylan Harper converteu outra bola longa para o time do Texas para terminar a parcial com os Spurs em vantagem por 92 a 91.

No último e decisivo quarto, naquela que seria a jogada do jogo, Wembanyama executou um lindo arremesso triplo e sofreu a falta a sete minutos do fim. No entanto, Keldon Johnson cometeu uma falta em Mitchell Robinson na mesma jogada, que acabou invalidada após um desafio bem-sucedido dos Knicks, mantendo o duelo aberto.

A quatro minutos do fim, os Spurs lideravam por 108 a 100, impulsionados pelo bom desempenho de Wemby nos lances livres (8/9) e pela sua presença defensiva com um belo toco em Shamet. A menos de dois minutos do fim, Castle converteu um belo chute do perímetro e colocou San Antonio com 111 a 104. Na sequência, Brunson respondeu de três e deixou a desvantagem em apenas uma posse.

A 12 segundos do fim, porém, o experiente Fox converteu um arremesso de dois pontos na cara de Anunoby, colocando a vantagem em cinco pontos.

Próximos jogos da série

O Jogo 4 acontece também em Nova York, no Madison Square Garden, na quarta-feira (10), enquanto o Jogo 5 volta para o Texas no sábado (13).

Se for necessário, o sexto duelo será realizado na casa dos Knicks na próxima terça-feira (16), e o sétimo e último confronto tem data reservada para sexta-feira (19), no Frost Bank Center. Todos os confrontos da série estão marcados para as 21h30min (de Brasília).

Presença de Trump

Presidente norte-americano é torcedor dos Knicks. SAUL LOEB / AFP

O duelo contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Madison Square Garden. Torcedor declarado dos Knicks, Trump é o primeiro presidente norte-americano em exercício a presenciar um jogo das finais ao vivo.

Segurança reforçada

Para a recepção de Trump, o Madison Square Garden contou com um forte esquema de segurança. Medidas rigorosas causaram tumulto durante o pré-jogo, quando torcedores, funcionários e até atletas foram minuciosamente revistados.

Vaias

Trump foi mostrado no telão do Garden. SAUL LOEB / AFP

Donald Trump foi hostilizado pela torcida presente no Madison Square Garden. Antes do início da partida, enquanto o hino dos Estados Unidos tocava, o presidente norte-americano apareceu no telão do ginásio.