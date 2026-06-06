Com Messi se recuperando, Argentina avalia situação de seu elenco para amistoso contra Honduras

Enquanto Lionel Messi se recupera de uma lesão e tem chances de jogar alguns minutos, a Argentina encara, com vários outros jogadores machucados, o amistoso deste sábado (6) contra Honduras, uma partida que servirá para avaliar as condições de um elenco que defenderá seu título dentro de dez dias.

O jogo, que acontece neste sábado no Kyle Field, no Texas, é o primeiro de dois amistosos agendados pela equipe de Lionel Scaloni antes da estreia na Copa do Mundo na América do Norte, em 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City.

As preocupações com lesões na Argentina estão ofuscando as análises táticas, a começar pelo craque Lionel Messi, que sentiu um desconforto na parte posterior da coxa esquerda durante a última partida do Inter Miami e está em fase de recuperação, com chances de jogar alguns minutos contra Honduras.

"Leo está bem. Ele já treinou com o grupo durante parte da atividade e não está mais trabalhando totalmente separado. Ele pode jogar alguns minutos nos amistosos. Vamos ver se será no jogo de amanhã", disse Scaloni em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O astro, que disputará sua sexta Copa do Mundo aos 38 anos, poderá ter outra oportunidade de jogar no segundo amistoso, contra a Islândia, em 9 de junho, e a expectativa é que esteja à disposição para a estreia no Mundial.

O técnico campeão mundial já havia amenizado as preocupações em entrevista ao canal DSports na semana passada, afirmando que as notícias sobre a situação de seu capitão não eram "tão ruins".

Caso Messi fique de fora da partida contra Honduras, abriria-se uma vaga no ataque para Giuliano Simeone ou Thiago Almada. No entanto, como o treinador indicou, o camisa 10 não é o único jogador que chega com dúvidas sobre sua condição física.

- Enfermaria -

Emiliano 'Dibu' Martínez sofreu uma fratura no dedo anelar da mão direita durante o aquecimento para a final da Liga Europa, na qual seu time, o Aston Villa, derrotou o Freiburg por 3 a 0.

A equipe médica decidiu poupá-lo dos dois amistosos, embora a expectativa seja de que Martínez esteja disponível para a estreia contra a Argélia.

"Estou pronto para jogar", garantiu 'Dibu' na terça-feira, tranquilizando um grupo de torcedores ao embarcar no ônibus da equipe rumo ao treino da seleção em Kansas City.

Na defesa, os laterais-direitos Nahuel Molina e Gonzalo Montiel estão se recuperando de lesões musculares, e a comissão técnica convocou Agustín Giay e Nicolás Capaldo para substituí-los nos amistosos.

O zagueiro Cristian Romero já treina com o grupo após sofrer uma entorse no joelho em abril, mas ainda não tem ritmo de jogo. Scaloni terá de decidir se lhe dará minutos ou se aguardará mais alguns dias.

Uma situação que exige atenção é a de Nicolás Paz, que treina em separado devido a uma forte pancada que sofreu no joelho. Ele está fora da partida contra Honduras e trava uma corrida contra o tempo para estar pronto para a estreia na Copa do Mundo.

Leandro Paredes e Julián Álvarez também chegaram à concentração da Argentina, em Kansas, com problemas físicos. Embora estejam se recuperando bem, é incerto se entrarão em campo nos amistosos preparatórios.

"Não vamos arriscar nenhum jogador nos amistosos. Escalaremos uma equipe mista", avisou Scaloni. O verdadeiro objetivo começa em 10 dias.

- "Vão lutar" -

Scaloni manteve a base da equipe que conquistou o título no Catar para esta Copa do Mundo: 17 dos 26 jogadores convocados levantaram o troféu em Lusail.

"Felizmente, temos um grupo central de muitos jogadores, eu diria 60% ou 70%, que são sempre os mesmos" deste ciclo, observou Scaloni.

Consequentemente, uma vez resolvidas as questões de condição física, há poucas dúvidas sobre a composição da equipe, que poderá ser parecida com a escalação da final de 2022 contra a França.

Scaloni procurou tirar o rótulo de "favorita" dado à Argentina, afirmando que os atuais campeões mundiais estão entre as "10 ou 12" seleções que "vão lutar e tentarão chegar à final" da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

- Honduras, promessas e ilusões -

Do outro lado, Honduras chega com uma novidade na renovação de seu elenco que gera mais expectativa do que o próprio resultado da partida: o técnico espanhol José Francisco Molina convocou Keyrol Figueroa,atacante das categorias de base do Liverpool, da Inglaterra, que deve ter sua primeira experiência na seleção principal.

As estatísticas não são favoráveis a 'La H', que jamais conseguiu derrotar a Argentina.

Os três confrontos anteriores incluem uma vitória por 3 a 0 da 'Albiceleste', com dois gols de Messi e um de Lautaro Martínez, num amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2022.