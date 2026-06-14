Com Memphis, seleção holandesa estreia na Copa contra Japão sem capitão

A seleção holandesa estreia na Copa do Mundo de 2026 neste domingo (14), em Dallas, contra um Japão desfalcado pela lesão de seu capitão, Wataru Endo.

Sem o rótulo de favorita nesta edição do Mundial, a 'Oranje' espera passar das quartas de final, fase em que foi eliminada pela Argentina de Lionel Messi em 2022.

Pela frente, os holandeses terão o Japão, que apostou na continuidade de Hajime Moriyasu, técnico que levou a equipe às oitavas de final no Catar e com o qual os 'Samurais Azuis' tiveram uma campanha sem sustos nas Eliminatórias asiáticas.

Uma tranquilidade que se perdeu quando o capitão da equipe, Wataru Endo, ficou de fora da Copa do Mundo.

O meio-campista do Liverpool não conseguiu se recuperar de uma lesão no pé até poucos dias antes da estreia, e acabou anunciando sua aposentadoria da seleção aos 33 anos.

"Avaliei se ele estava apto para jogar ou não, se deveria continuar na equipe ou não, e como técnico, tomei a decisão final", comentou Moriyasu em entrevista coletiva.

Endo "ficou chateado (...) mas foi muito compreensivo e muito respeitoso", acrescentou o treinador, que tampouco poderá contar com o atacante Kaoru Mitoma, que sofreu uma lesão na coxa.

- Memphis "em forma" -

Do lado holandês, o técnico Ronald Koeman deixa claro que o Japão deve ser respeitado, mas que sua equipe tem um histórico que pesa a seu favor.

"Podemos não ser um país muito grande geograficamente, mas estamos sempre presentes nos grandes torneios e nós mesmos nos cobramos muito", afirmou Koeman em entrevista coletiva.

O treinador comentou neste sábado que já comunicou ao elenco qual será o time titular e deu uma grande notícia aos torcedores: Memphis Depay está "em forma".

"Ele pode perfeitamente começar o jogo", garantiu Koeman.

O atacante do Corinthians chega com pouco ritmo após ficar dois meses afastado por lesão. Mas a 'Oranje' precisa do seu talento para elevar o nível na Copa do Mundo.

Memphis, maior artilheiro da história da seleção holandesa com 55 gols, "é um jogador importante, há muito tempo, e é uma peça fundamental para termos sucesso neste Mundial", destacou Koeman.

Depois do Japão, os holandeses enfrentarão Suécia e Tunísia pelo Grupo F.