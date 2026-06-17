Com hat-trick histórico de Messi, Argentina vence Argélia (3-0) em sua estreia na Copa

Lionel Messi marcou três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia nesta terça-feira (17), na estreia da 'Albiceleste' na Copa do Mundo de 2026, igualando o recorde de gols na história do torneio.

O camisa 10 argentino chegou a 16 gols e alcançou o alemão Miroslav Klose no mesmo dia em que se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em seis Mundiais.

Vinte anos após sua estreia na edição de 2006, na Alemanha, Messi marcou seu primeiro hat-trick em Copas, reacendendo as esperanças da torcida argentina de defender o título conquistado em 2022.

Mesmo já acostumados com seus milagres, muitos dos mais de 65 mil torcedores argentinos esfregaram os olhos incrédulos com o feito de um jogador que está a oito dias de completar 39 anos.

- Scaloni "sem palavras" -

"Estou sem palavras, tudo o que eu disser vai ser irrelevante. É inacreditável", declarou o técnico argentino Lionel Scaloni após a partida.

"Ele faz isso há 20 anos. Além do resultado, você tem que desfrutar, porque o que ele transmite a todos é incrível", reconheceu Scaloni.

O próprio Messi se emocionou e foi às lágrimas ao marcar seu primeiro gol aos 17 minutos, inaugurando sua última participação em uma Copa do Mundo, finalmente livre das pressões e traumas após o título no Catar.

Com o segundo gol marcado contra Luca Zinade, filho do lendário Zinedine Zidane, Messi ultrapassou a marca de 14 gols alcançada pelo francês Kylian Mbappé, que também marcou dois gols nesta terça-feira.

O êxtase no Arrowhead Stadium, o estádio mais barulhento do mundo, chegou no minuto 77, quando Messi completou seu hat-trick com mais um chute preciso da entrada da área.

Foi também o seu 120º gol em seu 200º jogo pela seleção da Argentina.

- Sexta Copa del Mundo -

Sua sexta Copa do Mundo começou com o apito inicial do polonês Szymon Marciniak, o mesmo árbitro da final de 2022, e Messi precisou de apenas quatro minutos para mandar a bola para o fundo da rede.

O gol, com uma ótima assistência de Lautaro Martínez, foi anulado por impedimento.

Lautaro foi escolhido para acompanhar Messi no ataque devido à falta de ritmo de Julián Álvarez devido a um problema no tornozelo.

Apenas quatro minutos depois, o VAR salvou a Argentina ao anular o gol de Fares Chaibi, que havia superado Emiliano "Dibu" Martínez em um mano a mano.

Durante a revisão das imagens, o fantasma da derrota da Argentina na estreia do Catar contra a Arábia Saudita apareceu em Kansas City.

Mas o gol foi anulado e o susto deu lugar à euforia quando Rodrigo De Paul, do círculo central, fez um passe entre as linhas para Messi.

Em uma de suas jogadas característicos, o astro argentino dominou a bola com o pé esquerdo e, antes de entrar na área, bateu firme no ângulo.

Messi se emocionou após as arquibancadas do estádio, onde em 2014 o recorde de decibéis para um evento esportivo foi quebrado durante um jogo do Kansas City Chiefs da NFL.

O ritmo frenético foi interrompido pela pausa para hidratação. O técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, não mudou seus planos e manteve a equipe na defensiva, aguardando uma oportunidade de contra-ataque.

- Presente de Zidane -

Depois do intervalo, a Argentina manteve o controle da partida e toda as atenções da noite se concentraram em quanta história Messi ainda escreveria.

E, meia hora depois, ele ganhou um gol de presente de Zidane, que não conseguiu segurar um chute de longa distância de Alexis Mac Allister. Messi, sempre o jogador mais atento em campo, antecipou o erro e, com calma, aproveitou o rebote para marcar seu segundo gol da noite.

Após alcançar Mbappé, o craque igualou a marca de 15 gols de outra lenda da Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno.

Ele só precisava de mais um para chegar ao topo ao lado de Klose. E alcançou a marca histórica batendo colocado de perna esquerda no canto de Zidane.

A dez minutos do fim, os torcedores argentinos ovacionaram o ídolo quando ele foi substituído pelo técnico Lionel Scaloni, poupando-o para os próximos jogos, contra Áustria e Jordânia, pelo Grupo J.