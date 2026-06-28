Com gol de Messi, Argentina vence Jordânia (3-1) e fecha campanha 100% no Grupo J da Copa

Com um gol de falta de Lionel Messi e uma escalação alternativa, a Argentina, atual campeã e já classificada, derrotou a Jordânia, que entrou em campo já eliminada, por 3 a 1 neste sábado (27), pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo.

A 'Albiceleste' manteve assim sua campanha 100% e agora se prepara para enfrentar Cabo Verde pelos 16-avos de final do torneio.

Os gols da Argentina vieram de uma cobrança de falta de pé esquerdo de Giovani Lo Celso, aos 19 minutos, um pênalti convertido por Lautaro Martínez, aos 31, e uma falta cobrada por Messi na reta final (80'). Mousa Al-Taamari descontou para a Jordânia (55').

Com o golaço deste sábado, Lionel Messi se islolou ainda mais na artilharia da Copa do Mundo de 2026, com 6 gols, e também como maior artilheiro da história dos Mundiais, com 19.

O técnico Lionel Scaloni havia optado por poupar Messi, assim como grande parte de sua equipe titular, no primeiro tempo, escalando uma formação alternativa no Dallas Stadium na qual apenas o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez e o atacante Lautaro Martínez foram mantidos em relação à escalação habitual.

A Argentina teve total domínio da posse de bola, e Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nico Paz, Giuliano Simeone e Marcos Senesi - além dos autores dos gols - mostraram que a equipe possui elenco mais do que suficiente para defender seu título.

No entanto, uma falha de posicionamento entre o meio-campo e a defesa permitiu que os jordanianos organizassem um ataque eficiente e balançassem a rede de 'Dibu'.

A 'Scaloneta' enfrentará Cabo Verde, liderado pelo goleiro Vozinha e grande surpresa do torneio, na sexta-feira, em Miami, por uma vaga nas oitavas de final, enquanto a Jordânia já se preparava para deixar a competição, após ter se classificado pela primeira vez em sua história.

Escalações:

Jordânia: Yazeed Moien Abdulaila - Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab (Saleem Obaid 90'+1) - Ehsan Hadad (cap), Nizar Al Rashdan (Amer Rasem Jamous 76'), Nour Al Din Rawabda, Mohannad Abu Taha - Aly Azaiza (Musa Tamari 46'), Odeh Al Fakhouri (Mahmoud Mardi 46') - Ali Iyad Ali Olwan (Mohammad Abu Zrayq 90'). Técnico: Jamal Sellami.

Argentina: Emiliano Martínez - Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi (cap), Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico - Giuliano Simeone (Valentín Barco 71), Nicolás Paz (Alexis Mac Allister 61'), Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (Thiago Almada 60') - Julián Álvarez (Jose Manuel López 82'), Lautaro Martínez (Lionel Messi 60'). Técnico: Lionel Scaloni.