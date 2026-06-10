Com gol de Messi, Argentina vence Islândia (3-0) em amistoso preparatório para Copa

A seleção argentina derrotou a Islândia por 3 a 0 nesta terça-feira (9) com um gol de seu craque Lionel Messi, em seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, na qual a 'Albiceleste' buscará defender o título conquistado no Catar em 2022.
Valentín Barco (8'), Lionel Messi (72', de pênalti) e Thiago Almada (86') marcaram os gols da equipe sul-americana, garantindo a vitória no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, no Alabama, em uma partida na qual o técnico Lionel Scaloni fez diversas substituições para testar jogadores.
A novidade para a seleção argentina foi o retorno de Messi, que havia perdido o amistoso anterior, contra Honduras, devido a um problema muscular sentido na vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia, em 24 de maio.
Mas o astro se recuperou a tempo de entrar em campo na segunda etapa (70') ganhando ritmo de jogo antes da estreia na próxima terça-feira, dia 16 de junho, contra a Argélia.
Em sua 199ª partida pela Argentina, Messi precisou de apenas um minuto para dar uma assistência precisa para Lautaro Martínez, que entrou na área e sofreu uma falta.
O capitão da 'Albiceleste' assumiu a cobrança do pênalti e marcou.
Com isso, 'La Pulga' chegou à marca de 117 gols pela Argentina, ampliando seu recorde como o maior artilheiro da história da seleção.
Além disso ele se tornou o jogador mais velho a marcar pela seleção tricampeã mundial, aos 38 anos, 11 meses e 18 dias, superando a marca estabelecida por Ángel Labruna, que marcou seu último gol pela 'Albiceleste' em 1957, aos 38 anos, 9 meses e 8 dias.
Messi participou também do terceiro gol da Argentina, quando um passe seu acionou Rodrigo De Paul, que cruzou para Thiago Almada apenas completar para o gol.
Além de enfrentar a Argélia, os argentinos também terão como adversários a Áustria e a Jordânia no Grupo J da Copa do Mundo.
Escalações:
Argentina: Gerónimo Rulli - Lisandro Martínez (Cristian Romero 46'), Nicolás Otamendi (cap) (Nicolás González 58'), Facundo Medina, Valentin Barco (Alexis Mac Allister 46'), Agustin Giay - Giovani Lo Celso (Rodrigo De Paul 46'), Exequiel Palacios (Enzo Fernández 46'), Giuliano Simeone (Lionel Messi 70'), Jose Manuel Lopez (Lautaro Martínez 46') - Nicolas Paz (Thiago Almada 58'). Técnico: Lionel Scaloni.
Islândia: Elias Rafn Olafsson - Logi Tomasson (Dagur Dan Thórhallsson 70'), Daníel Leó Grétarsson (Aron Gunnarsson 71'), Victor Pálsson (Jón Dagur Thorsteinsson 70'), Hördur Magnússon (Hjörtur Hermannsson 82') - Hákon Arnar Haraldsson (Gísli Gottskálk Þórðarson 82'), Ísak Bergmann Jóhannesson (Gylfi Sigurdsson 82'), Albert Gudmundsson (Kristall Máni Ingason 82') - Andri Fannar Baldursson (Kristian Nökkvi Hlynsson 46'), Mikael Egill Ellertsson (Arnor Sigurdsson 82'), Orri Stein Oskarsson (cap) (Daniel Gudjohnsen 83'). Técnico: Arnar Gunnlaugsson.
* AFP