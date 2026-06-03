Com equipe experimental, Itália vence Luxemburgo (1-0) em amistoso

Com uma equipe experimental repleta de jovens jogadores e comandada por um técnico interino, a Itália obteve uma vitória por 1 a 0 num amistoso fora de casa contra Luxemburgo nesta quarta-feira (3), sua primeira partida desde que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

O único gol do jogo foi marcado de cabeça por Francesco Pio Esposito, no início do segundo tempo (49').

O jovem atacante da Inter de Milão e o goleiro Gianluigi Donnarumma foram os únicos dois jogadores na escalação que haviam participado do desastre de 31 de março, quando a Itália foi eliminada nos pênaltis na repescagem pela Bósnia e Herzegovina.

A 'Nazionale' ficará de fora de sua terceira Copa do Mundo consecutiva, tendo também fracassado em sua tentativa de garantir uma vaga no Mundial de 2018, na Rússia, e no de 2022, no Catar.

A Itália é o único país campeão do mundo que não está, atualmente, se preparando para o próximo torneio na América do Norte (11 de junho a 19 de julho). Em vez disso, a equipe disputa amistosos sem grande apelo da mídia e no domingo vai visitar a Grécia, em Creta.

Silvio Baldini, técnico da seleção sub-21, atua atualmente como treinador interino da 'Azzurra'.

Ele assume temporariamente o lugar de Gennaro Gattuso, que renunciou após o fiasco contra a Bósnia.

Para estes dois amistosos de junho, Baldini optou por convocar um grande número de jogadores da seleção sub-21, com o objetivo de proporcionar tempo de jogo aos mais jovens do elenco.

A Federação Italiana de Futebol nomeará seu novo treinador assim que a entidade tiver um novo presidente, em 22 de junho.

Antonio Conte, que já atuou como treinador da 'Nazionale' entre 2014 e 2016 e que acaba de deixar o Napoli, é apontado pela imprensa italiana como o grande favorito para liderar a ressurreição da equipe.