Com dois gols contra a Escócia, Vini Jr. entra na disputa pela Chuteira de Ouro

A noite do retorno de Neymar à Seleção Brasileira teve um brilho especial de Vinícius Júnior, que marcou dois gols na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira (24), o que o coloca na acirrada disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo.

O ponta, a outra grande estrela da Seleção, chega a quatro gols ao fim da fase de grupos: um contra Marrocos no empate em 1 a 1 da estreia, outro contra o Haiti na vitória por 3 a 0 e os dois contra os escoceses.

Sua boa fase o coloca em um pequeno grupo logo atrás do astro Lionel Messi, autor dos cinco gols da Argentina neste torneio, ao lado do francês Kylian Mbappé e do norueguês Erling Haaland, que também marcaram quatro vezes.

Os três principais concorrentes de Vini pelo troféu de maior artilheiro da competição terão a chance de ampliar a vantagem na terceira rodada de seus respectivos grupos: Messi contra a Jordânia, e Mbappé e Haaland no duelo entre França e Noruega. Mas agora eles sabem que terão de contar com o brasileiro.

Na terça-feira, o técnico da Escócia, Steve Clarke, descreveu Vinícius Jr. como um jogador veloz, bom finalizador e de primeiro nível.

"Eu era lateral quando jogava, e ele é o tipo de ponta contra o qual você não iria querer jogar", disse.

Em Miami, o atleta do Real Madrid lhe deu razão e precisou de apenas sete minutos para colocar o Brasil em vantagem.

O zagueiro Scott McKenna demorou para afastar uma bola sem perigo aparente, o jovem Rayan interceptou seu passe e Vinícius aproveitou o rebote na área para driblar o goleiro Angus Gunn e empurrar a bola para o gol vazio.

Pouco depois, o ponta chegou a marcar o segundo após outra falha da zaga escocesa, mas o VAR anulou o gol por uma falta sobre o zagueiro Jack Hendry.

A frustração não durou muito para Vini, o melhor em campo do Brasil na Flórida. Nos acréscimos do primeiro tempo, ele completou de cabeça um lindo cruzamento de Bruno Guimarães no segundo pau, depois de outra má saída da defesa adversária.

- "Um dos melhores do mundo" -

Com os dois gols na partida, o camisa 7 buscou o hat-trick e teve chances claras, mas Gunn desviou com o pé uma finalização sua após um grande contra-ataque, e outros dois de seus chutes passaram raspando a trave.

"Não costumo marcar tantos gols, mas nesta Copa o mister mudou a minha posição, onde eu consigo me adaptar muito bem, fazer os gols, ajudar a equipe", declarou Vini à CazéTV após a partida.

"Se Deus quiser, posso seguir assim até o fim da competição", acrescentou o atacante.

Um desejo compartilhado com os torcedores brasileiros e seu treinador, o italiano Carlo Ancelotti, determinante na evolução de Vini Jr. ao mais alto nível no Real Madrid. O técnico rasgou elogios ao seu jogador após a partida.

"Para ele é uma honra jogar com a Seleção, ele está indo muito bem. E também marcou um gol de cabeça, o que é bastante raro para ele. Não sou eu que vou descobrir o Vini. Para mim, o Vinícius é um top. Um dos melhores do mundo", afirmou o treinador.

Após uma temporada decepcionante com o clube merengue, o atacante chega à segunda fase da Copa embalado. Com ele e com um recuperado Neymar, de volta depois de perder o início do torneio devido a uma lesão, o Brasil retoma o sonha do hexa.