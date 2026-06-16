Com 2 gols de Mbappé, França vence Senegal (3-1) em sua estreia na Copa

Com dois gols de um endiabrado Kylian Mbappé, a França derrotou o Senegal por 3 a 1 nesta terça-feira (16), na partida de estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

O astro do Real Madrid superou Olivier Giroud e se tornou o maior artilheiro da história dos 'Bleus' ao marcar duas vezes (66' e 90'+6), sendo que o segundo gol foi um chute espetacular de fora da área, ficando a apenas dois gols de igualar o alemão Miroslav Klose (16 gols) como o maior artilheiro de todos os tempos em Mundiais.

Bradley Barcola (82') marcou o outro gol da seleção bicampeã mundial na estreia no Grupo I, no estádio MetLife, em East Rutherford (nos arredores de Nova York), enquanto os 'Leões de Teranga' descontaram com Ibrahim Mbaye (90+5').

Mbappé, que agora tem 58 gols pela seleção, salvou a França, que enfrentava dificuldades para superar a defesa da finalista da última Copa Africana de Nações, bem protegida por um seguro Édouard Mendy.

Depois de superar um adversário que teve chances de levar perigo no primeiro tempo, os 'Bleus' do técnico Didier Deschamps agora se preparam para enfrentar o Iraque na segunda-feira, na Filadélfia.

Já a seleção do Senegal, liderada pelo astro Sadio Mané, disputará uma partida decisiva contra a Noruega de Erling Haaland no mesmo dia, em East Rutherford, palco da grande final de 19 de julho.

Escalações:

França: Mike Maignan - Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot - Michael Olise, Ousmane Dembélé (Bradley Barcola 80'), Désiré Doué (Ryan Cherki 87') - Kylian Mbappé (cap). Técnico: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (cap), Moussa Niakhaté, Malick Diouf - Ismaïla Sarr (Ibrahim Mbaye 75'), Idrissa Gana Gueye (Pathé Ciss 88') - Lamine Camara (Habib Diarra 76'), Pape Gueye (Iliman Ndiaye 83'), Sadio Mané - Nicolas Jackson (Ahmadou Dieng 83'). Técnico: Pape Thiaw.