Com 2 gols de Kane, Inglaterra vence Croácia (4-2) em sua estreia na Copa

Com dois gols do capitão Harry Kane, a Inglaterra derrotou a Croácia por 4 a 2 nesta quarta-feira (17), em sua estreia no Grupo L da Copa do Mundo de 2026, em Arlington, Texas.
O atacante do Bayern de Munique, que chegou a dez gols em Mundiais e igualou Gary Lineker como o maior artilheiro dos 'Three Lions' na história do torneio, converteu um pênalti aos 12 minutos e marcou de cabeça aos 42.
A Croácia respondeu em ambas as ocasiões com gols de Martin Baturina (36') e Petar Musa (45'+5), mas Jude Bellingham (47') e Marcus Rashford (85') garantiram a vitória dos ingleses no segundo tempo.
"É preciso dar crédito ao treinador. Ele fez um discurso no intervalo para nos alertar: 'Olhem, se perdermos, é porque estamos perdendo nosso rumo'", disse Kane à emissora britânica ITV.
"Voltamos com tudo no segundo tempo e eles não conseguiram lidar com isso", acrescentou o capitão inglês.
A Inglaterra exibiu um tremendo poder ofensivo, e a brilhante atuação do goleiro croata Dominik Livakovic impediu uma vitória mais expressiva.
Mas o time comandado por Thomas Tuchel também teve dificuldades para controlar o meio-campo e sofreu bastante quando os adversários entraram na área.
A primeira rodada do Grupo L termina com o confronto entre Gana e Panamá, ainda nesta quarta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília).
- Modric erra e Inglaterra sai na frente -
Até as lendas cometem erros: Luka Modric, que aos 40 anos disputa sua quinta Copa do Mundo, chutou Noni Madueke dentro da área quando tentava afastar uma bola: pênalti para a Inglaterra.
Kane bateu e Livakovic defendeu, mas a cobrança teve que ser repetida porque o goleiro croata havia se adiantado.
Um jogador como ele raramente erra duas vezes, e o capitão inglês teve balançou a rede na segunda tentativa.
A Croácia, com a mobilidade de seus meio-campistas, respondeu.
Petar Susic deixou John Stones no chão e passou a bola para Baturina, que empatou a partida.
Kane recolocou a Inglaterra em vantagem ao desviar de cabeça um escanteio cobrado por Declan Rice. O camisa 9 igualou Gary Lineker como maior artilheiro da seleção inglesa com 80 gols, o décimo em Copas do Mundo.
Não houve muito tempo para comemorações, pois Musa empatou novamente após aproveitar uma bola levantada por Ivan Perisic na área.
- Pressão inglesa -
Depois do intervalo, a Inglaterra desencantou explorando seus ataques pelo lado direito. Em uma jogada por aquele lado, Bellingham recebeu de Elliot Anderson e fez o terceiro.
Livakovic fazia milagres contra uma avalanche de finalizações, embora do outro lado Jordan Pickford também tivesse muito trabalho com o ataque croata.
Tuchel decidiu dar fôlego à equipe colocando em campo Bukayo Saka e Rashford, e de uma jogada construída por ambos saiu o gol que sacramentou a vitória.
Rashford, com assistência de Saka, fechou o placar batendo com categoria no canto esquerdo de Livakovic.
* AFP