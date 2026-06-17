Com 2 gols de Kane, Inglaterra vence Croácia (4-2) em sua estreia na Copa

Com dois gols do capitão Harry Kane, a Inglaterra derrotou a Croácia por 4 a 2 nesta quarta-feira (17), em sua estreia no Grupo L da Copa do Mundo de 2026, em Arlington, Texas.
O atacante do Bayern de Munique, que chegou a dez gols em Mundiais e igualou Gary Lineker como o maior artilheiro dos 'Three Lions' na história do torneio, converteu um pênalti aos 12 minutos e marcou de cabeça aos 42.
A Croácia respondeu em ambas as ocasiões com gols de Martin Baturina (36') e Petar Musa (45'+5), mas Jude Bellingham (47') e Marcus Rashford (85') garantiram a vitória dos ingleses no segundo tempo.
A Inglaterra exibiu um tremendo poder ofensivo, e a brilhante atuação do goleiro croata Dominik Livakovic impediu uma vitória mais expressiva.
Mas o time comandado por Thomas Tuchel também teve dificuldades para controlar o meio-campo e sofreu bastante quando os adversários entraram na área.
A primeira rodada do Grupo L termina com o confronto entre Gana e Panamá, ainda nesta quarta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília).
Escalações:
Inglaterra: Jordan Pickford - Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Marc Guéhi, 87'), Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers, 72') - Noni Madueke (Bukayo Saka, 72'), Jude Bellingham (Djed Spence, 79'), Anthony Gordon (Marcus Rashford, 72') - Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Croácia: Dominik Livakovic - Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic, 66'), Josko Gvardiol - Josip Stanisic, Luka Modric (Mateo Kovacic, 58'), Mario Pasalic (Andrej Kramaric, 78'), Ivan Perisic - Petar Susic, Petar Musa (Igor Matanovic, 66'), Martin Baturina (Nikola Vlasic, 78'). Técnico: Zlatko Dalic.
* AFP