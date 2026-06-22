Com 2 de Messi, Argentina vence Áustria (2-0) e se classifica para próxima fase da Copa

A Argentina garantiu vaga na fase de 16-avos de final nesta segunda-feira (22), ao vencer a Áustria por 2 a 0, graças a dois gols de Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo apenas dois dias antes de completar 39 anos.
Apesar de ter desperdiçado um pênalti, Messi marcou aos 38 minutos e nos acréscimos do segundo tempo (90'+5), levando ao delírio o Estádio de Dallas, no Texas, que estava lotado de torcedores da 'Albiceleste'.
Após o pênalti perdido, os argentinos recuperaram o moral e a solidez no meio-campo, em resposta à tentativa da Áustria de assumir o controle do setor impondo jogo físico e compacto e conseguindo manter a posse de bola por alguns períodos.
Pela Argentina, Lautaro Martínez foi crucial, tanto ao sofrer o pênalti quanto ao tentar acionar Messi. Pela Áustria, o capitão David Alaba era o líder da defesa.
Com a vitória, a Argentina (6 pontos) já está na próxima fase. A equipe ainda enfrenta a Jordânia no dia 27 de junho, novamente em Dallas, para decidir a liderança do Grupo J, posto que os atuais campeões mundiais podem garantir ainda nesta segunda-feira, dependendo do resultado dos jordanianos no jogo contra a Argélia.
Escalações:
Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 57'), Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, 82') - Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, 82'), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (Julián Álvarez, 64') - Lionel Messi e Lautaro Martínez (Nico González, 64') Técnico: Lionel Scaloni.
Áustria: Alexander Schlager - Kevin Danso, Stefan Posch (Alexander Prass, 67'), David Alaba (Marco Friedl, 67') - Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Patrick Wimmer, 78'), Paul Wanner (Marko Arnautovic, 67') - Konrad Laimer e Michael Gregoritsch (Carney Chukwuemeka, 85'). Técnico: Ralf Rangnick.
* AFP