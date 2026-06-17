Com 2 de Haaland, Noruega goleia Iraque (4-1) em sua estreia na Copa do Mundo

Após 28 anos de ausência, a Noruega retornou à Copa do Mundo nesta terça-feira (16) com uma goleada por 4 a 1 sobre o Iraque, comandada pelo artilheiro Erling Haaland, que marcou duas vezes em sua estreia em Mundiais.
A seleção escandinava confirmou as expectativas de chegar ao torneio com uma geração considerada a melhor de sua história e começou bem no Grupo I, que mais cedo teve a vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal.
Aos 29 minutos, Haaland aproveitou um cruzamento de David Möller Wolfe para abrir o placar e marcar seu primeiro gol em Copas. Mas quando a festa parecia norueguesa, o Iraque chegou ao empate parcial com uma cabeçada do experiente atacante Aymen Hussein (39').
A igualdade só conseguiu acordar novamente o gigante. Em uma saída de bola da defesa iraquiana, o zagueiro Zaid Tahseen recuou curto para o goleiro Jalal Hasan e Haaland aproveitou para mandar a bola para as redes (43').
No segundo tempo, a Noruega impôs seu poderio coletivo e ofensivo com as atuações de destaque do meio-campista Martin Odegaard e do atacante Alexander Sorloth.
Leo Ostigard fez o terceiro de cabeça (76') e um gol contra de Amir Al-Ammari (90'+6) após confusão na área fechou o placar.
Escalações:
Iraque: Jalal Hassan (cap) - Hussein Ali (Mustafa Saadoon 73'), Zaid Tahseen, Akam hashim Rahman, Merchas Doski - Ibrahim Bayesh (Mohanad Ali Kadhim Alshammari 79'), Amir Al Ammari, Zaid Ismael (Zidane Iqbal 59'), Ali Jasim (Ahmed Qasem 73') - Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi (Marko Farji 59'). Técnico: Graham Arnold.
Noruega: Orjan Nyland - Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Möller Wolfe (Leo Ostigård 73') - Martin Odegaard (cap) (Patrick Berg 81'), Sander Berge, Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt 73') - Alexander Sorloth (Oscar Bobb 73'), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup 73'). Técnico: Staale Solbakken.
* AFP