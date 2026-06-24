Colômbia vence RD Congo (1-0) e avança aos 16-avos de final da Copa do Mundo

A Colômbia garantiu sua vaga na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (23), com uma vitória suada por 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo, em jogo da segunda rodada do Grupo K, disputado na cidade mexicana de Guadalajara.
O lateral-direito Daniel Muñoz marcou na reta final (76') seu segundo gol no Mundial e o quinto pela seleção de seu país.
A Colômbia vai enfrentar Portugal em Miami no sábado, numa partida que servirá para definir a classificação final na chave, que os colombianos lideram atualmente com seis pontos.
Assim como fez contra o Uzbequistão no Estádio Azteca na semana passada, numa vitória por 3 a 1 com um gol seu, o defensor do Crystal Palace conseguiu furar a defesa sólida do time africano.
O goleiro congolês Lionel Mpasi vinha sendo o herói dos 'Leopardos' até que Muñoz marcou, aproveitando um cruzamento perfeito de Juan Fernando Quintero.
A República Democrática do Congo tem um ponto e decidirá seu destino na classificação contra o Uzbequistão, que foi goleada mais cedo na terça-feira por Portugal, de Cristiano Ronaldo.
Escalações:
Colômbia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jhon Arias (Richard Ríos 77'), Jefferson Lerma - James Rodríguez (cap) (Juan Fernando Quintero 58'), Gustavo Puerta, Luis Díaz, Luis Suárez (Jhon Córdoba 58'). Técnico: Néstor Lorenzo.
República Democrática do Congo: Lionel Mpasi-Nzau - Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba (cap), Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Fuka Arthur Masuaku (Joris Kayembe 72') - Ngal'ayel Mukau (Noah Sadiki 46'), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuku 82'), Edo Kayembe (Charles Pickel 72') - Cédric Bakambu (Simon Banza 57'), Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.
* AFP