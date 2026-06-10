Colômbia vence Paraguai (4-3) e é campeã da Liga das Nações Feminina

A Colômbia se sagrou campeã da edição inaugural da Liga das Nações Feminina da América do Sul nesta terça-feira (9) após vencer o Paraguai por 4 a 3 em uma partida intensa disputada em Assunção.

A seleção colombiana já havia garantido sua vaga, ao lado da Argentina, para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil, e, nesta terça comemorou uma conquista dupla ao levantar a taça.

Ana María Guzmán, autora do gol que garantiu o título para a Colômbia, afirmou que a chave para o sucesso da equipe foi "a fé, acreditar".

"A vitória nunca saiu da minha cabeça, pois temos esse objetivo há anos. Sonhamos com isso desde pequenas", disse Guzmán, visivelmente emocionada.

Graças a um gol dramático de Florencia Bonsegundo no último minuto (90'), a Argentina garantiu uma vitória por 1 a 0 em Quito, mas isso não foi suficiente para conquistar o troféu do torneio.

A vitória da Colômbia beneficiou a seleção do Equador, que terminou em quarto lugar na classificação e, juntamente com a Venezuela, garantiu uma vaga na repescagem.