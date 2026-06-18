Colômbia estreia na Copa de 2026 com vitória (3-1) sobre o Uzbequistão

A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 nesta quarta-feira (17), em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, diante de milhares de torcedores que lotaram o Estádio Azteca, na Cidade do México.

Daniel Muñoz abriu o placar aos 41 minutos. O lateral-direito surgiu de surpresa na área e desviou com a ponta da chuteira um cruzamento de Luis Díaz, cara a cara com o goleiro Utkir Yusupov.

No segundo tempo o meio-campista Abbosbek Fayzullayev empatou provisoriamente para a seleção uzbeque com uma cabeçada após um belo chute de Eldor Shomurodov que Camilo Vargas não conseguiu defender.

O astro Luis Díaz recolocou sua equipe em vantagem cinco minutos depois (65'). Gustavo Puerta recuperou a bola no terço ofensivo e deixou 'Lucho' fazer o resto.

"Olé... olé, olé, olé... Lucho, Lucho!" ecoava pelo estádio Azteca, onde os colombianos se sentiam em casa.

A grande maioria do público, que lotou o estádio com 80.824 espectadores, vestia a tradicional camisa amarela da seleção. Era o México, mas parecia a Colômbia.

"Vamos, vamos, Colômbia que esta noite viemos para vencer!", gritava a torcida no Azteca logo em seguida, assim como havia feito em outros momentos da partida.

O desempenho do Uzbequistão foi, de modo geral, pouco inspirado, caracterizado por lançamentos longos sem rumo e um estilo de jogo extremamente defensivo, tornando-se agressivo apenas na reta final da partida.

A torcida foi ao delírio com o terceiro gol, já nos acréscimos, segundos antes do apito final: uma cabeçada precisa do ponta-esquerda Jáminton Campaz após um cruzamento do atacante Cucho Hernández.

O Uzbequistão poderia ter diminuído no último lance num chute de Karimov mas a bola explodiu no travessão.

Com este triunfo, a Colômbia lidera o Grupo K com 3 pontos, seguida por Portugal e RD Congo (ambos com 1 ponto), que empataram mais cedo em 1 a 1. O Uzbequistão é o lanterna, sem pontos.

Os 'Leopardos' africanos serão o próximo adversário dos colombianos, em 23 de junho, em Guadalajara. No mesmo dia, os uzbeques vão enfrentar a seleção de Cristiano Ronaldo.

Escalações:

Uzbequistão: Utkir Yusupov - Rustamjon Ashurmatov (Jakhongir Urozov, 77'), Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev - Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrulloev (Farrukh Sayfiev, 46') - Abbosbek Fayzullayev (Azizbek Amonov, 77'), Eldor Shomurodov (Igor Sergeev, 90+3') - Oston Orunov (Dostonbek Khamdamov, 46'). Técnico: Fabio Cannavaro.

Colômbia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica - Jhon Arias (Kevin Castaño, 90+3'), Jefferson Lerma - James Rodríguez (Jáminton Campaz, 72'), Gustavo Puerta (Richard Ríos, 80'), Luis Díaz (Andres Gómez, 90+3') - Luis Suárez (Juan Hernández, 80'). Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)