Colômbia busca parceiro ideal para Luis Díaz no duelo contra RD Congo

A brilhante estreia da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 confirmou Luis Díaz como sua principal referência ofensiva, mas também evidenciou a necessidade de encontrar o parceiro ideal para ele no ataque. A partida desta terça-feira (23) contra a República Democrática do Congo servirá como oportunidade para testar candidatos à função.

Com um gol e uma assistência, 'Lucho' foi o grande nome da vitória de 'La Tricolor' por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, em uma noite mágica no Estádio Azteca na rodada de abertura.

"Lucho está evoluindo para se tornar um atacante completo", disse o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, em entrevista coletiva na segunda-feira. "Ele se sente à vontade recebendo a bola pelas pontas, mas também finaliza muitas jogadas a partir de posições centrais, o que nos dá versatilidade para atacar de diferentes áreas".

Após a partida, Díaz obteve notas de destaque no ranking de desempenho da Fifa: 9,49 em ataque e 8,8 em criatividade. Ele foi o jogador mais bem avaliado em ambas as categorias.

"Estou vivendo a melhor fase da minha carreira", afirmou o ponta, que chegou à Copa do Mundo embalado pela conquista do título da Bundesliga com o Bayern de Munique.

Em contrapartida, o centroavante Luis Suárez passou praticamente despercebido contra o Uzbequistão e recebeu notas baixas: 4,41 em ataque e 4,87 em criatividade.

Agora, contra a República Democrática do Congo, pode surgir a oportunidade de ver um atacante diferente na escalação titular da Colômbia. As principais opções para a posição de camisa 9 são a mobilidade e versatilidade de Juan Camilo Hernández ou a força física e a capacidade de finalização de Jhon Córdoba.

A partida do Grupo K contra 'Os Leopardos' será realizada no estádio de Guadalajara, com início às 20h no horário local (23h de Brasília). A seleção africana também chega num bom momento, tendo conquistado um ponto após empatar em 1 a 1 com Portugal.

- Díaz, cada vez mais importante -

Antes da estreia contra o Uzbequistão, Néstor Lorenzo previu que Díaz poderia ser "um dos melhores jogadores desta Copa do Mundo".

Com James Rodríguez na reta final de sua carreira, Díaz já assumiu o comando do ataque da 'Tricolor'.

Aos 29 anos, ele reconhece sua responsabilidade de "guiar esta seleção", na qual é um dos 17 jogadores colombianos que estreiam em Copas do Mundo.

'Lucho' começou a se destacar na seleção colombiana em 2021. Na Copa América daquele ano, dividiu o prêmio de artilheiro com Lionel Messi.

No ano seguinte, esteve entre os jogadores afetados pela não classificação da Colômbia para a Copa do Mundo do Catar.

Após essa amarga decepção, Díaz ganhou protagonismo na seleção. Em 2024, integrou a equipe que chegou à final da Copa América.

Lorenzo valorizou o papel de 'Lucho', mas, ao mesmo tempo, buscou evitar uma dependência excessiva dele.

- "Cucho" ou "Tanque" -

Se a Colômbia vencer a República Democrática do Congo nesta terça-feira, chegará aos seis pontos e garantirá sua vaga nos 16-avos de final.

No entanto, pensando nas fases seguintes, Lorenzo precisa consolidar seu ataque.

'Cucho' Hernández já teve a chance de mostrar seu valor nesta Copa do Mundo e aproveitou a oportunidade.

Ele entrou aos 80 minutos de jogo no lugar de Suárez e, nos acréscimos, mostrou muita garra ao disputar a bola com força contra um defensor uzbeque antes de dar o cruzamento que resultou no gol do 3 a 1.

Hernández estreou pela seleção colombiana em 2018, mas disputou apenas 10 partidas e marcou dois gols.

Ainda assim, ele conquistou sua vaga nesta Copa do Mundo graças ao seu excelente desempenho no Betis, da Espanha, uma atuação que o fez superar dois atacantes mais experientes e de maior renome na disputa por um lugar no elenco: Rafael Santos Borré e Jhon Durán.

Outra opção à disposição de Lorenzo é Córdoba, que marcou seis gols em 21 jogos pela Colômbia desde 2023.

'El Tanque' é o atual artilheiro do campeonato russo, defendendo o Krasnodar.

O jogador se juntou ao elenco que disputa esta Copa do Mundo tratando uma lesão no músculo posterior da coxa direita, mas Lorenzo confirmou que ele "já está apto para jogar".