Colômbia aposta em Luis Díaz para brilhar na Copa de 2026

Na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, Luis Díaz assumirá uma responsabilidade que tem pesado sobre o futebol colombiano há décadas: transformar esperança em resultados. O atacante do Bayern de Munique é o grande destaque da seleção 'cafetera', que retorna a um Mundial após sua ausência no Catar em 2022.

Lucho, aos 29 anos e fazendo sua estreia em Copas, encarna a nova identidade da Colômbia e se destaca como a principal arma ofensiva do elenco comandado pelo técnico argentino Néstor Lorenzo, que aposta na capacidade do ponta de desequilibrar as defesas adversárias como sua principal via de ataque.

"Agora, resta apenas uma coisa: entregar absolutamente tudo por esta camisa, pelo meu país e pelos milhões de colombianos que compartilham este sonho conosco", escreveu Díaz nas redes sociais após o anúncio oficial da lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo.

A Colômbia tem inclinado cada vez mais sua estrutura tática para capitalizar o impacto individual do ex-atacante de Liverpool e Porto uma transição que ocorre em meio ao declínio gradual de James Rodríguez, o herói da Copa de 2014 no Brasil, cuja influência diminuiu no cenário do futebol de elite.

A questão já não é saber se a equipe depende dele, mas sim qual a melhor maneira de construir o elenco ao seu redor, de modo a evitar sobrecarregá-lo.

Em sua recém-encerrada primeira temporada no Bayern de Munique, na qual conquistou três títulos: a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, Díaz atua dentro de um sistema caracterizado por automatismos ofensivos claros, apoio constante e estruturas táticas que potencializam sua capacidade de superar defensores.

Na seleção colombiana, no entanto, esse ecossistema nem sempre se repete, o que obriga o jogador a redefinir seu papel a cada partida.

É nesse contexto que surge James, agora aos 34 anos de idade, uma figura central da era em que a Colômbia alcançou as quartas de final na Copa do Mundo do Brasil de 2014 e as oitavas de final no Mundial da Rússia de 2018.

Oito anos após a última Copa disputada pelos 'cafeteros', a presença atual do ex-meia do Real Madrid se mostra mais intermitente, prejudicada pela falta de continuidade de jogo em seus clubes recentes e pelas lesões recorrentes que tem enfrentado desde a Copa de 2018.

- O desafio tático de Lorenzo -

Como a Colômbia deve jogar para maximizar o impacto de Lucho sem depender exclusivamente de seu brilho individual?

Lorenzo enfrenta um dilema que combina planejamento tático com gestão de talentos em um ambiente de alta pressão, como uma Copa do Mundo.

As derrotas contra a Croácia (2 a 1) e a França (3 a 1) nos amistosos realizados nos Estados Unidos, em março passado, serviram como um choque de realidade.

Apesar dos resultados, o técnico colombiano manteve que as partidas renderam "muitas lições" e afirmou que a Colômbia "fará um grande Mundial", impulsionada pelo talento de Díaz.

"Ele é um jogador espetacular. Lucho cresceu demais e é o nosso diferencial, o único jogador da seleção que atua, atualmente, em um clube de elite", afirmou o treinador argentino.

Nesse contexto, vozes nos círculos do futebol colombiano têm clamado por uma abordagem equilibrada na gestão emocional e competitiva do ponta.

"Como líder, como embaixador do nosso futebol, ele naturalmente entregará tudo o que tem a oferecer neste momento. Não há necessidade de acrescentar nada a mais. Não há necessidade de exigir nada dele. Ele sentirá isso instintivamente. Precisamos simplesmente deixá-lo livre e não sobrecarregá-lo com fardos adicionais", instou o ex-jogador Carlos 'La Roca' Sánchez, que defendeu a Colômbia nas Copas do Mundo de 2014 e 2018.

- A cicatriz de 1994 -

O palco norte-americano não é estranho à memória do futebol colombiano.

A final da Copa América de 2024, contra a campeã mundial Argentina, consolidou o status de uma equipe competitiva, ainda que a reta final das Eliminatórias Sul-Americanas tenha exposto alguns altos e baixos em seu desempenho. Luis Díaz serviu, mais uma vez, como o farol ofensivo da equipe.

James, em boa condição física, mas com falta de ritmo de jogo no São Paulo naquele momento, voltou a brilhar e foi eleito o melhor jogador da Copa América.

O retorno à América do Norte, desta vez numa Copa do Mundo, reabre, inevitavelmente, um triste capítulo na história.

Para os colombianos, o Mundial de 1994, realizado nos Estados Unidos, permanece gravado na memória como uma das experiências mais dolorosas de sua história no futebol, tornando-se um reflexo da violência que marcou o país desde o final da década de 1950.

Aquele torneio deixou para trás não apenas a amarga lembrança de uma seleção, que chegara como candidata ao título após golear a Argentina por 5 a 0 em Buenos Aires, durante as Eliminatórias e que acabou sendo eliminada na fase de grupos. Mas também uma cicatriz profunda na memória histórica da Colômbia: o assassinato do jogador Andrés Escobar após a eliminação da equipe, em meio a um clima de extrema intolerância.

Hoje, três décadas depois, a Colômbia retorna à América do Norte sob circunstâncias muito diferentes. Não são os favoritos, mas são respeitados e competitivos. E a esperança dos 'cafeteros' tem um nome: Luis Díaz.