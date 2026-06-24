COI escolherá sede dos Jogos Olímpicos de 2036 com novo procedimento

O Comitê Olímpico Internacional (COI) escolherá, em 2029, o anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2036 por meio de um novo procedimento, anunciou nesta quarta-feira (24) a presidente da comissão da futura sede da competição, Kolinda Grabar-Kitarovic.

A entidade olímpica reintroduz um "calendário" com três etapas, desde o diálogo confidencial com os países interessados aos últimos ajustes com um ou vários "anfitriões preferenciais", indicou Grabar-Kitarovic a uma centena de membros do COI reunidos em Lausanne, na 146º sessão.

Entre os múltiplos desafios lançados há um ano pela nova presidente da entidade, Kirsty Conventry, esta é a medida é a mais tangível das apresentadas nesta quarta-feira e reforma o processo de designação seguido para atribuir as edições de 2030, 2032 e 2034.

Essas três edições foram atribuídas com, respectivamente, seis, onze e dez anos de antecedência, uma variação decorrente de um processo muito flexível, altamente confidencial e no qual a sessão do COI só intervinha ao final para ratificar a escolha da comissão executiva.

Agora, o "diálogo contínuo" com os possíveis anfitriões interessados poderá prosseguir longe dos holofotes, mas, a partir de março de 2027, será seguido de um "diálogo estratégico" com uma primeira seleção de candidatos, avaliados mais de perto e visitados pela comissão do futuro anfitrião.

Após essa fase intermediária, "no fim de 2028" a comissão executiva escolherá um ou vários "anfitriões preferenciais" - como ocorre atualmente - que deverão apresentar uma série de garantias e poderão ajustar suas candidaturas posteriormente, antes de uma votação final da sessão, que será informada por um "relatório completo da comissão do futuro anfitrião".