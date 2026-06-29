Coco Gauff vence em Wimbledon sua primeira partida na grama em dois anos

Gauff tem dois títulos de Grand Slam. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A dona de dois títulos de Grand Slam Coco Gauff conquistou sua primeira vitória na grama em dois anos em sua estreia em Wimbledon, nesta segunda-feira (29) ao derrotar a alemã Tamara Korpatsch, 78ª do ranking, por 6/2 e 6/1, em 54 minutos.

Após triunfar nas quadras duras do US Open em 2023 e no saibro de Roland Garros em 2025, a número 7 do mundo não vencia uma partida oficial na grama desde o início do verão europeu de 2024, quando chegou às oitavas de final no All England Club, em Londres.

Na segunda rodada de Wimbledon, a estadunidense de 22 anos vai enfrentar a argentina Solana Sierra (56ª), que derrotou a húngara Anna Bondar (74ª) por 2 a 1, parciais de 6/3, 5/7 e 7/5, em jogo que teve duas horas e 37 minutos de duração.