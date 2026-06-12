Clubes gaúchos conquistam três medalhas na abertura do Troféu Brasil de Judô

Deu Rio Grande do Sul no pódio do Troféu Brasil de Judô. Clubes gaúchos garantiram três medalhas de bronze nesta quinta-feira (11), primeiro dia de competições do evento, em Cuiabá (MT).

Nas disputas individuais nas categorias ligeiro e meio-leve, garantiram medalhas dois atletas do Grêmio Náutico União e um da Sogipa.

Ligeiro masculino

No ligeiro masculino (até 60kg), Michel Augusto confirmou o favoritismo. Número 5 do mundo, o atleta do Sesi-SP levou o o ouro.

A prata ficou com Diego da Cruz (Minas Tênis Clube-MG) e o bronze foi dividido entre Erick Kaneda (Clube Paineiras do Morumby-SP) e Matheus Takaki (Sogipa).

Meio-leve masculino

Medalhista olímpico de prata em Paris-2024 e 22º do ranking mundial, Willian Lima (Associação Namie de Judô-SP) conquistou o título no meio-leve (até 66kg).

A medalha de prata ficou com Ronald Lima (Pinheiros-SP), que é o 10º do mundo. O bronze ficou com Ernani Neves (Sesi-SP) e Henrique Gusmão (Grêmio Náutico União).

Ligeiro feminino

Sarah Mendes garantiu um bronze no ligeiro feminino (até 48kg) e subiu no pódio ao lado de Júlia Rodrigues (Pinheiros). O ouro ficou com Eduarda Francisco (Instituto Reação-RJ), que na decisão superou Alexia Nascimento (Pinheiros).

Meio-leve feminino