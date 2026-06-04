City avalia medidas legais após candidato à presidência do Real Madrid anunciar intenção de contratar Haaland

O Manchester City está avaliando tomar medidas legais após o candidato à presidência do Real Madrid, Enrique Riquelme, ter declarado que, caso vença as eleições em 7 de junho, o astro norueguês Erling Haaland jogaria pelo clube 'merengue'.

Riquelme fez o anúncio na noite de quarta-feira, durante um programa no canal de televisão Antena 3, exibindo uma camisa do Real Madrid com o nome de Haaland e o número 9 estampado.

O empresário do setor de energias renováveis afirmou também que traria o meio-campista espanhol Rodri para o Real Madrid, apesar de o jogador ainda ter um ano de contrato com o City.

Rodri atua "em uma posição de que o Real Madrid precisa, e ele se encaixa em um perfil que, se eu me tornar presidente, jogará pelo Real Madrid", disse Riquelme na Antena 3.

"No caso de Rodri, ele tem contrato, o que significa que devemos respeitar o City, com quem nos sentaríamos para conversar já na próxima segunda-feira: com o City e com o seu agente", explicou o candidato à presidência do gigante da capital.

"E o outro caso envolve Haaland, uma situação totalmente diferente, na qual ele possui uma cláusula de rescisão e estaria interessado em se juntar ao Real Madrid", acrescentou Riquelme.

Nesta quinta-feira, o City emitiu uma resposta firme ao anúncio feito por Riquelme a respeito de Haaland.

"As alegações vindas da Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são inverídicas", afirmou um porta-voz do clube.

"Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de isso acontecer, nem há qualquer cláusula contratual que permita" a sua saída, acrescentou.

"Estamos avaliando tomar medidas legais em relação ao uso da imagem do nosso jogador neste contexto" de campanha eleitoral, concluiu o porta-voz do clube inglês.

Haaland chegou ao City em 2022 e assinou um novo contrato de nove anos e meio em janeiro de 2025.

O norueguês de 25 anos tem sido um artilheiro prolífico desde a sua chegada ao Etihad, conquistando dois títulos do Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões.

Haaland conquistou a Copa da Liga inglesa e a Copa da Inglaterra nesta temporada e, além disso, faturou a Chuteira de Ouro da Premier League com 27 gols.