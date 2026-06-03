Cinco motivos para acompanhar às finais da NBA entre Spurs e Knicks

Wembanyama está em sua primeira final da NBA. CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A final da NBA promete equilíbrio entre San Antonio Spurs e New York Knicks. Duas equipes que foram montadas de formas distintas, mas alcançaram a decisão da liga norte-americana de basquete com méritos.

A série que pode chegar a sete partidas dá indícios de que será longa e disputada do início ao fim. O primeiro jogo será nesta quarta (3), em San Antonio, e Zero Hora lista cinco motivos para acompanhar o duelo.

Primeira final de Wembanyama

Pela primeira vez, Victor Wembanyama disputou os playoffs da NBA. O pivô francês mostrou o motivo de ser considerado um talento geracional que pode terminar a carreira entre os maiores da história do basquete.

O desempenho nas séries contra Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder foi de um jogador experiente. No entanto, Wembanyama tem apenas 22 anos e disputará sua primeira final — de muitas que devem ocorrer ao longo da carreira.

Nova Iorque pode parar

Torcida dos Knicks fez a festa ao conquistar o Leste. DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

São 29 anos sem chegar à final: 53 anos sem o título da NBA. A cidade de Nova Iorque está sedenta por um título da principal franquia da cidade.

Na conquista da Conferência Leste, os fãs já mostraram o que espera a principal metrópole do mundo caso os Knicks sejam campeões. Caso o título venha, a Copa do Mundo estará rolando nos Estados Unidos e a festa pode ser ainda mais caótica.

Jalen Brunson em momentos decisivos

Brunson é esperança dos Knicks. GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Se de um lado Wembanyama é esperança de título, do outro as fichas estão depositadas em Jalen Brunson. O armador é considerado como um dos jogadores mais decisivos de toda a NBA.

Nos playoffs, ele já deu amostras disso e que costuma crescer em jogos complicados. Além de resolver na individualidade, Brunson também evoluiu seu jogo coletivo, o que potencializa o desempenho dos companheiros.

Reedição de final

Há 27 anos, os Spurs venceram os Knicks na final de 1999. Na ocasião, a série foi vencida por 4 a 1, com Tim Duncan sendo o grande destaque da decisão.

Naquele ano, San Antonio chegou como grande favorito. Atualmente, os Spurs podem até levar certo favoritismo, mas o confronto deve ser mais equilibrado.

Chance de jogo 7

Caso essa projeção se confirme, a final da NBA tem boas chances de chegar ao jogo 7. Os Knicks venceram os últimos 11 jogos que disputaram e devem estar mais descansados, pois tiveram séries de quatro jogos contra os 76ers e os Cavaliers.