Cicilista brasileiro Henrique Bravo termina em terceiro no Giro d’Italia Next Gen

Henrique Bravo (D) no pódio do Giro, Giro Next Gen / Divulgação

Uma das principais competições do ciclismo internacional para jovens, o Giro d’Italia Next Gen foi encerrado neste domingo (21), com a realização da oitava e última etapa, que teve uma disputa de um contrarrelógio de 22,2 km, entre Villa Sant'Angelo e L'Aquila.

O brasileiro Henrique Bravo foi o 16º colocado com 30min20seg e acabou garantindo a terceira colocação na classificação geral.

A vitória da etapa e do Giro ficou com o italiano Lorenzo Finn, que 29min03seg neste domingo e encerrou a competição com 25 horas, 53 minutos e 43 segundos.

O colombiano Pablo Ramírez chegou dois minutos e 10 segundos depois e garantiu a segunda posição. Já Henrique Bravo teve um tempo total de dois minutos e 35 segundos maior que o vencedor.

Tota Magalhães no top 40 na Suíça

A carioca Tota Magalhães terminou na 39ª posição no Tour de Suisse, também encerrado neste domingo.

Em cinco etapas da competição, ela totalizou doze horas, 43 minutos e três segundos para concluir o percurso.

O título ficou com a suíça Marlen Reusser, companheira de equipe da brasileira, que fez 11 horas, 58 minutos e 35 segundos.