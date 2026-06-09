Chile vence RD Congo (2-1) em amistoso sem público na França

A seleção da República Democrática do Congo, cuja preparação para a Copa do Mundo de 2026 foi prejudicada pelas preocupações com o surto de ebola no país, foi derrotada pelo Chile por 2 a 1 nesta terça-feira (9), em um amistoso disputado com portões fechados em Orléans, na França.

O jogo, o último dos 'Leopardos' antes do Mundial, deveria acontecer em La Línea de la Concepción, no sul da Espanha, mas o prefeito da cidade proibiu sua realização temendo a crise sanitária na nação centro-africana.

Darío Osorio abriu o placar para os chilenos no início do segundo tempo (52') e Matías Sepúlveda ampliou na reta final (86'). Pouco depois, Joris Kayembe diminuiu para os congoleses (88'), que não conseguiram chegar ao empate nos seis minutos de acréscimos.

A RD Congo, que se classificou para a Copa do Mundo ao derrotar a Jamaica na repescagem, fará sua estreia no torneio contra Portugal, no dia 17 de junho, em Houston, antes de enfrentar Colômbia e Uzbequistão no Grupo K.

Em sua conta no X, a Federação Congolesa de Futebol (Fecofa) destacou que a equipe comandada pelo técnico francês Sébastien Desabre encerrou sua preparação com um jogo do qual tirou "lições valiosas".

A última participação da RD Congo na Copa do Mundo remonta a 1974, quando o país se chamava Zaire.

O Chile, por sua vez, não se classificou para o torneio, do qual não participa desde a edição de 2014, no Brasil.