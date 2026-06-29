Chicago Fire, da MLS, anuncia contratação de Lewandowski

O Chicago Fire anunciou nesta segunda-feira (29) o atacante polonês Robert Lewandowski como seu mais novo reforço, uma das maiores contratações dos últimos anos na liga de futebol dos Estados Unidos (MLS).

Lewandowski, de 37 anos, chega livre no mercado depois de quatro temporadas no Barcelona e assinou um contrato até 2028 com o novo clube.

O atacante polonês e o francês Antoine Griezmann, do Orlando City, são os grandes nomes que chegarão à MLS depois da Copa do Mundo de 2026.

Lewandowski e Griezmann, junto com o sul-coreano Song Heung-Min (Los Angeles FC), tentarão desbancar Lionel Messi e o Inter Miami, atuais campeões da liga.

O artilheiro polonês, que em agosto completará 38 anos, é a maior aposta do Chicago Fire para reviver seus tempos de glória.

A equipe conquistou seu único título em 1998, em sua temporada de estreia na MLS, e depois perdeu as finais de 2000 e 2003.

As negociações entre as duas partes já duravam semanas, depois que Lewandowski confirmou sua saída do Barcelona, em maio.