A dupla Gre-Nal está imersa nos treinos enquanto a Copa do Mundo ocupa os holofotes do mundo do futebol. Em meio à paralização do calendário brasileiro, a CBF divulgou nesta segunda-feira (22) a tabela detalhada dos confrontos válidos pela oitavas de final da Copa do Brasil.
Com os duelos definidos desde 26 de maio, a entidade confirmou as datas e os horários dos enfrentamentos que ocorrerão em formato ida e volta.
Os clubes classificados inaugurarão a sexta fase no final de semana dos dias 1 e 2 de agosto — disputando a volta nos dias 4, 5 e 6 da mesma semana.
O Grêmio dá o pontapé contra o Mirassol no domingo (2), às 18h, no estádio Campos Maia, no Interior Paulista. A volta está marcada para quarta-feira (5), às 19h30min, na Arena.
Já o Inter enfrenta o Corinthians, no Beira-Rio, no domingo (2), às 19h30min. O jogo na Arena Corinthians ocorre na quinta-feira (6), às 20h.
Jogos das oitavas de final da Copa do Brasil
Ida
- 01/08 (sábado) - 17h30min - Vasco da Gama x Fluminense
- 01/08 (sábado) - 19h30min Atlético-MG x Juventude
- 01/08 (sábado) - 21h - Santos x Remo
- 02/08 (domingo) - 16h -Palmeiras x Fortaleza
- 02/08 (domingo) - 18h30 - Chapecoense x Cruzeiro
- 02/08 (domingo) - 18h - Mirassol x Grêmio
- 02/08 (domingo) - 19h30min - Inter x Corinthians
- 03/08 (segunda-feira) - 21h - Athletico-PR x Vitória
Volta
- 04/08 (terça-feira) - 19h30min - Juventude x Atlético-MG
- 04/08 (terça-feira) - 21h30min - Remo x Santos
- 05/08 (quarta-feira) - 19h - Cruzeiro x Chapecoense
- 05/08 (quarta-feira) - 19h30 - Grêmio x Mirassol
- 05/08 (quarta-feira) - 21h30 - Fluminense x Vasco da Gama
- 05/08 (quarta-feira) 21h30min - Fortaleza x Palmeiras
- 06/08 (quinta-feira) - 20h - Corinthians x Inter
- 06/08 (quinta-feira) - 20h - Vitória x Athlético-PR
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