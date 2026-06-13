Catar arranca empate nos acréscimos com Suíça (1-1) na Copa do Mundo

Depois de sair perdendo no primeiro tempo, o Catar arrancou um empate em 1 a 1 nos acréscimos com a Suíça neste sábado (13), em São Francisco, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026.

Os suíços abriram o placar aos 17 minutos com Breel Embolo cobrando pênalti, mas a seleção catari evitou a derrota com um gol de cabeça de Boualemen Khoukhi no apagar das luzes (90'+4).

O resultado deixa tudo aberto no Grupo B, após o empate também em 1 a 1 entre o coanfitrão Canadá e a Bósnia na véspera, em Toronto.

Há quatro anos, o Catar viveu em casa sua primeira participação em Copas, mas na ocasião perdeu os três jogos que disputou. Portanto, esta é a primeira vez que o país não sofre uma derrota em um jogo do maior torneio de futebol do mundo.

O empate também garante o primeiro ponto do Catar na história dos Mundiais.

A Suíça abriu o placar graças à frieza de Embolo para converter o primeiro pênalti desta edição da Copa do Mundo.

Depois, o goleiro Gregor Kobel salvou os suíços duas grandes chances do atacante brasileiro naturalizado catari Edmilson Junior ainda no primeiro tempo.

Na reta final, no entanto, Kobel nada pôde fazer quando Khoukhi voou para cabecear um cruzamento de Homam Al Amim para decretar o empate.

- Escalações:

Catar: Mahmud Abunada - Ayoub Mohammed Al-Oui Mohammed Al-Oui (Ahmed Fatahy 60'), Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi (cap), Homam Ahmed - Jassem Gaber (Karim Boudiaf 60'), Assim Madibo (Mohamed Naceur Al Manai 78') - Issa Laye - Edmilson Junior (Hasan Khalid 89'), Yusuf Abdurisag (Ahmed Alaaeldin 60'), Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui (ESP)

Suíça: Gregory Kobel - Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim 89'), Michel Aebischer (Fabian Rieder 66') - Remo Freuler (Ardon Jashari 89'), Granit Xhaka (cap) - Dan Ndoye (Johan Manzambi 66'), Breel Embolo, Ruben Vargas (Zeki Amdouni 79'). Técnico: Murat Yakin