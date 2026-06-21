Carrasquilla, o astro panamenho que sonha em enfrentar o ídolo Modric

Adalberto Carrasquilla, pilar do meio-campo do Panamá, está contando as horas para enfrentar seu ídolo, o astro croata Luka Modric, na Copa do Mundo, encontro que poderá acontecer na próxima terça-feira (23).

Carrasquilla, de 27 anos, é o "Modric" da seleção panamenha, visto que, assim como o jogador do Milan, ele é responsável por distribuir o jogo e controlar o ritmo de uma equipe que tem como principal característica a troca de passes.

Ex-jogador do Houston Dynamo da MLS e do Cartagena da Espanha, Carrasquilla, atualmente no Pumas do México, foi eleito em 2024 o melhor jogador do ano da Concacaf, superando o americano Christian Pulisic, do Milan, e o canadense Alphonso Davies, do Bayern de Munique.

"Estou muito empolgado" para enfrentar a Croácia porque "Modric sempre foi o meu ídolo. [Tenho] muitas características semelhantes, ele sempre foi o meu jogador favorito", disse Carrasquilla durante uma conversa no canal do YouTube do goleiro costarriquenho Keylor Navas.

O jogador, companheiro de Navas no Pumas, é peça fundamental para o técnico da seleção panamenha, Thomas Christiansen, que herdou o estilo do Barcelona, tendo jogado sob o comando da lenda holandesa Johan Cruyff e dividido o vestiário com Pep Guardiola.

- A camisa 10 da Croácia -

Agora, ele terá a oportunidade de enfrentar Modric na terça-feira, em Toronto, onde Panamá e Croácia disputarão a segunda rodada do Grupo L.

As duas equipes chegam para o confronto precisando vencer, após perderem na estreia, respectivamente, para Gana e Inglaterra, que lideram o grupo com 3 pontos.

Modric, aos 40 anos, está disputando sua quinta Copa do Mundo. O meio-campista croata é o líder de uma equipe que escreveu seus capítulos mais gloriosos nos últimos anos.

Sob a batuta do técnico Zlatko Dalic e liderada por Modric, bem como por Ivan Perisic, Mateo Kovacic e Andrej Kramaric, a Croácia foi vice-campeã mundial em 2018 e terceira colocada em 2022.

"Vou mandar uma mensagem para o 'Lukita' para que, se Deus quiser, ele guarde sua camisa nesse jogo e vocês troquem", disse Navas a Carrasquilla.

"Eu agradeceria muito a oportunidade de ter a camisa dele", respondeu o jogador panamenho em um vídeo de oito minutos e meio que o goleiro publicou em seu canal.

Entre 2014 e 2019, Navas também dividiu o vestiário com Modric no Real Madrid, onde conquistaram três títulos da Liga dos Campeões juntos.

"Eu só estou esperando que esses jogos aconteçam para que o mundo saiba quem é 'Coco' Carrasquilla", declarou o costarriquenho.

- Dúvida -

No entanto, ainda não se sabe se Carrasquilla verá seu ídolo de perto no campo ou do banco de reservas. O panamenho é dúvida devido a uma lesão muscular que já o impediu de jogar contra Gana na primeira partida.

A lesão, sofrida no final de maio, no jogo de volta da final do Clausura da Liga MX, é quase uma questão de Estado para o Panamá.

Muitos torcedores consideram seu retorno essencial para buscar uma vitória contra um adversário que, no papel, é superior.

"Nós vemos que ele está muito bem, também está muito motivado e todos sabemos o quanto Carrasquilla pode contribuir quando está 100%. Ele tem o nosso apoio e estamos esperando por ele", disse no sábado o veterano meio-campista panamenho Alberto Quintero.

"Ele sabe o que está em jogo e o que está arriscando. Está pronto para ajudar", declarou o capitão Aníbal Godoy há alguns dias.

Uma vitória manteria o Panamá com chances avançar para a próxima fase, em sua segunda Copa do Mundo, depois da de 2018, na Rússia, onde a equipe terminou em último após perder seus três jogos.

No entanto, uma derrota, combinada com uma vitória da Inglaterra sobre Gana, representaria a eliminação.

"Estamos cientes do grupo que temos e estamos muito confiantes na classificação para a próxima fase", disse Carrasquilla antes do início da Copa do Mundo.