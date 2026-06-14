Carol Meligeni é finalista  do W35 de Cuiabá

A paulista Carol Meligeni está classificada para a decisão do ITF W35 de Cuiabá. Cabeça de chave 2 da competição, ela enfrenta a chilena Antonia Vergara Rivera, atual número 387 do mundo.
Neste sábado (13), nas semifinais, Carol garantiu a vaga na decisão ao superar a boliviana Noelia Zeballos Melgar, 699ª do mundo, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8-6), em duas horas e 15 minutos de partida. Com o resultado, a paulista ampliou sua vantagem no confronto direto para três vitórias em quatro jogos.
— Muito feliz por ter conseguido aproveitar minhas chances no segundo set e fazer mais uma final aqui no Brasil, jogando praticamente em casa. Finais são sempre duras, independentemente da adversária, mas estou animada para fazer um bom jogo amanhã — destacou Carol, que é a número 317 do ranking da WTA.
Antonia Vergara se classificou ao derrotar a argentina Martina Capurro, cabeça de chave número 1, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.
Brasileiras levam título nas duplas
As brasileiras Júlia Konishi e Rebeca Pereira conquistaram o título de duplas. Na decisão, elas venceram equatoriana Mell Reasco e a boliviana Noelia Zeballos por 2 a 1, de virada, parciais de 6/7 (3-7), 6/4 e 10-8.
Esta foi a sexta conquista de um torneio ITF de Konishi, o primeiro na temporada. Rebeca ganhou o 17º título, o segundo em 2026.