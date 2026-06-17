Carlos Alberto Parreira é internado em hospital no Rio de Janeiro

Parreira já comandou a Seleção em três oportunidades. Rafael Ribeiro,CBF / Divulgação

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, 83 anos, está internado no hospital Samaritano, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. As informações são do G1.

Desde 2023, o ex-treinador convive com o linfoma de Hodkin, que é um tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático — rede de vasos e gânglios responsável pela defesa do organismo.

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Em 2025, Parreira chegou a ser considerado em remissão, mas precisou de tratamento oncológico após a retomada da doença. Com isso, ele precisa de acompanhamento rigoroso, especialmente pela idade.

Tetracampeão

O principal marco da carreira de Parreira foi a Copa do Mundo de 1994, quando conquistou o tetracampeonato. Ele também tem os títulos da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005.

Ele ainda foi treinador da Seleção em 1983 e na Copa de 2006. No tricampeonato, em 1970, Parreira atuou como preparador físico.

Ao todo, de acordo com a CBF, ele participou de 177 jogos pelo Brasil, com 64 vitórias, 39 empates e 14 derrotas.

Nota do hospital Samaritano