Carlos Alberto Parreira é internado em hospital no Rio de Janeiro

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, 83 anos, está internado no hospital Samaritano, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. As informações são do G1.
Desde 2023, o ex-treinador convive com o linfoma de Hodkin, que é um tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático — rede de vasos e gânglios responsável pela defesa do organismo.
Em 2025, Parreira chegou a ser considerado em remissão, mas precisou de tratamento oncológico após a retomada da doença. Com isso, ele precisa de acompanhamento rigoroso, especialmente pela idade.
Tetracampeão
O principal marco da carreira de Parreira foi a Copa do Mundo de 1994, quando conquistou o tetracampeonato. Ele também tem os títulos da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005.
Ele ainda foi treinador da Seleção em 1983 e na Copa de 2006. No tricampeonato, em 1970, Parreira atuou como preparador físico.
Ao todo, de acordo com a CBF, ele participou de 177 jogos pelo Brasil, com 64 vitórias, 39 empates e 14 derrotas.
Nota do hospital Samaritano
"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)".