Canadense Leylah Fernandez disputará SP Open: 'Tenho uma conexão especial com a América do Sul'

A segunda edição do SP Open, torneio nível WTA 250 que estreou em São Paulo no ano passado, vai contar com a presença da canadense Leylah Fernandez, vice-campeão do US Open em 2018. Confirmada no lineup, a tenista de 23 anos tem laços com o Equador, por isso está empolgada em participar do campeonato sul-americano.

"Estou muito feliz por confirmar minha participação no SP Open deste ano. Tenho uma conexão especial com a América do Sul por causa do meu pai, que é equatoriano, então será muito emocionante competir no Brasil e sentir de perto a energia dos fãs sul-americanos. Sempre ouvi coisas incríveis sobre a paixão do público brasileiro pelo esporte, e estou animada para viver essa experiência em São Paulo," disse Fernandez.

Ex-número 13 do mundo e atualmente 23ª, Fernandez foi número 1 do mundo no juvenil e campeã em Roland Garros na categoria em 2019. Aos 19 anos, já no circuito profissional, fez sua melhor campanha da carreira no US Open, no qual foi vice-campeã após vencer nomes como Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina e Angelique Kerber, estabelecendo-se de vez no circuito.

Ao todo, possui 5 títulos de WTA: dois em Monterrey, um em Hong Kong, um em Osaka e outro Washington, seu maior título. Além disso, fez parte do time campeão da Billie Jean King Cup em 2023, que trouxe o primeiro trofeu do Canadá na competição.

"A Fernandez é uma jogadora com vitórias sobre muitas das melhores tenistas do mundo, vice-campeã de Grand Slam e com sangue latino. Acredito que ela tenha um perfil que o público brasileiro se identifique e vai empolgar o pessoal no Villa Lobos", disse Luiz Carvalho, co-diretor do torneio.

Leylah Fernandez é a tenista melhor ranqueada entre as confirmadas no SP Open, que trará em seu lineup as grandes estrelas do tênis brasileiro, caso de Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani.