Canadá vive estreia histórica como anfitrião de uma Copa do Mundo

"Chegou o momento": o técnico do Canadá, Jesse Marsch, mostrou já na véspera da estreia contra a Bósnia e Herzegovina, a enorme empolgação do país em sua primeira Copa do Mundo como anfitrião.

O resultado também foi histórico, o empate em 1 a 1 garantiu o primeiro ponto canadense em Mundiais, depois das derrotas em seus seis jogos anteriores no torneio, três em 1986 e três em 2022.

"A primeira Copa no Canadá começa agora, em Toronto. Seleção do Canadá, o país inteiro está com vocês e estará até o apito final", escreveu nas redes sociais o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, momentos antes da partida de estreia de sua equipe.

Durante todo o dia, o centro de Toronto se transformou em um mar de camisas vermelhas, criando o clima para o confronto contra os bósnios.

- Popularidade crescente -

Dakota Boal, de 26 anos, disse à AFP que sempre era "o único a jogar futebol" em um ambiente onde seus colegas estavam focados em hóquei sobre gelo e beisebol.

"Nos últimos anos, desde que estivemos na Copa do Mundo de 2022, parece que isso realmente deslanchou", diz ele empolgado, antes de entrar em um carro que pediu por aplicativo para ir ao jogo.

A crescente popularidade do futebol no Canadá foi um assunto recorrente nesta sexta-feira, nas horas que antecederam a primeira partida da seleção no Mundial de 2026.

Erin Clement é professora e treinadora de futebol em Guelph, cerca de 100 quilômetros a oeste de Toronto.

Enquanto se dirigia ao estádio com a irmã e uma amiga, ela disse à AFP que suas três filhas jogam futebol e que todos os torneios que organiza em sua escola estão com as vagas esgotadas, o que demonstra o crescimento do esporte no Canadá.

"É um esporte extremamente popular nas categorias de base", observa Clement com orgulho, confiante de que o "efeito Copa do Mundo" impulsionará ainda mais a consolidação e a popularidade do futebol no país.

- Ambiente festivo -

"É algo que já sentimos simplesmente por estarmos aqui", enfatizou a professora, ao falar sobre a empolgação em Toronto, onde milhares de pessoas caminhavam em direção ao estádio em clima festivo.

Henri Balcázar planejava assistir à partida em uma "fan zone" perto do estádio e explicou à AFP que conhece muito bem o futebol, já que seu pai é peruano e passou o amor pelo esporte.

Ele e seus amigos de origem sul-americana observaram o crescente interesse do Canadá pelo futebol, e ele também acredita que sediar a Copa do Mundo em conjunto com Estados Unidos e México será um divisor de águas.

"Eu nunca imaginei que algo assim seria realizado no Canadá", admite.

- Michael Bublé e Alanis Morissette -

O jogo entre Canadá e Bósnia foi o primeiro dos 13 que serão disputados no país nesta Copa do Mundo, onde a festa está apenas começando.

Apesar de a abertura oficial do torneio ter sido na quinta-feira, na Cidade do México, Toronto também realizou uma cerimônia antes da primeira partida em solo canadense.

A festa teve referências aos povos indígenas e à história do Canadá, antes de a cantora ítalo-canadense Alessia Cara iniciar uma apresentação cercada por marionetes gigantes que representavam animais icônicos do país.

O rapper francês Vegedream também participou do show, assim como o cantor canadense Michael Bublé, que interpretou a música "Bring It On Home to Me".

O violinista Aleksandar Gajic executou depois o hino da Bósnia, enquanto a cantora Alanis Morissette interpretou o do Canadá, abrindo as cortinas de um dia histórico para o futebol canadense.