Canadá vence África do Sul (1-0) e vai às oitavas de final da Copa

O Canadá se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a África do Sul por 1 a 0 neste domingo (28), em duelo equilibrado em Los Angeles.
Diante de 70.000 espectadores, Stephen Eustáquio garantiu a vitória dos 'Canucks' com um chute cruzado da entrada da área nos acréscimos (90'+2).
A seleção canadense, coanfitriã do Mundial e estreante na fase de mata-mata, vai enfrentar nas oitavas quem avançar do duelo entre Países Baixos e Marrocos, que jogam nesta segunda-feira (29) em Monterrey.
Embora tenha disputado a fase de grupos em casa, o Canadá segue no torneio nos Estados Unidos, após não conseguir a liderança do Grupo B, que acabou ficando com a Suíça.
A fase eliminatória da primeira Copa do Mundo com 48 seleções começou em Los Angeles.
O confronto entre duas nações emergentes no cenário do futebol começou com intensidade máxima, como se a condição de estreantes no mata-mata as tivesse feito esquecer que tais batalhas podem se estender por 120 minutos.
O primeiro tempo foi movimentado, mas sem gols. O Canadá foi ligeiramente melhor, criando algumas chances claras.
Pouco antes do intervalo, os 'Canucks' pediram pênalti após uma disputa de bola entre Khuliso Mudau e Richie Laryea, mas a arbitragem decidiu que não havia nada a marcar.
O segundo tempo começou com os norte-americanos no controle, enquanto os 'Bafana Bafana' tinham dificuldades para sair do seu próprio campo de defesa.
- O milagre de Mbokazi -
Quando conseguiram, porém, o ritmo acelerado de seus jogadores colocou a defesa canadense sob pressão, como no chute de Oswin Appollis que passou perto da trave (63') e na finalização defendida pelo goleiro Maxime Crépeau (84').
A intensidade da partida aumentou e o Canadá chegou mais perto do que nunca de marcar em um contra-ataque. Tani Oluwaseyi ficou cara a cara e finalizou para a defesa parcial do goleiro Ronwen Williams. No rebote, que parecia um gol feito para Jonathan David, o zagueiro Mbekezeli Mbokazi surgiu para salvar os sul-africanos (64').
Restando 15 minutos para o fim, o astro canadense Alphonso Davies fez sua estreia na Copa do Mundo após se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa.
A pressão do Canadá continuou e David testou Williams mais uma vez (78') com um chute potente que o goleiro afastou de soco.
Até que Eustáquio garantiu a classificação da coanfitriã em sua primeira partida fora de casa neste Mundial.
"Vocês são heróis canadenses", disse o técnico Jesse Marsch aos seus jogadores logo após o fim da partida.
* AFP