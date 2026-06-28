Canadá vence África do Sul (1-0) e vai às oitavas de final da Copa

O Canadá se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a África do Sul por 1 a 0 neste domingo (28), em duelo equilibrado em Los Angeles.
Stephen Eustáquio garantiu a vitória dos 'Canucks' com um chute cruzado da entrada da área nos acréscimos (90'+2).
A seleção canadense, coanfitriã do Mundial e estreante na fase de mata-mata, vai enfrentar nas oitavas quem avançar do duelo entre Países Baixos e Marrocos, que jogam nesta segunda-feira (29) em Monterrey.
O confronto entre essas duas nações emergentes no cenário do futebol começou com intensidade máxima, como se a condição de estreantes no mata-mata as tivesse feito esquecer que tais batalhas podem se estender por 120 minutos.
O primeiro tempo foi movimentado, mas sem gols. O Canadá foi ligeiramente melhor, criando algumas chances claras.
Pouco antes do intervalo, os 'Canucks' pediram pênalti após uma disputa de bola entre Khuliso Mudau e Richie Laryea, mas a arbitragem decidiu que não havia nada a marcar.
O segundo tempo começou com os norte-americanos no controle, enquanto os 'Bafana Bafana' tinham dificuldades para sair do seu próprio campo de defesa.
Quando conseguiram, porém, o ritmo acelerado de seus jogadores colocou a defesa canadense sob pressão, como no chute de Oswin Appollis que passou perto da trave (63') e na finalização defendida pelo goleiro Maxime Crépeau (84').
A intensidade da partida aumentou e o Canadá chegou mais perto do que nunca de marcar em um contra-ataque. Tani Oluwaseyi ficou cara a cara e finalizou para a defesa parcial do goleiro Ronwen Williams. No rebote, que parecia um gol feito para Jonathan David, o zagueiro Mbekezeli Mbokazi surgiu para salvar os sul-africanos (64').
A pressão canadense continuou, com David testando Williams mais uma vez (78') com um chute potente que o goleiro afastou de soco.
Até que o chute de Eustáquio garantiu a classificação da coanfitriã em sua primeira partida fora de casa neste Mundial.
Escalações:
África do Sul: Ronwen Williams (cap) - Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba - Thapelo Maseko (Tshepang Moremi 86'), Teboho Mokoena - Relebohile Mofokeng (Thalente Mbatha 46'), Sphephelo Sithole, Oswin Appollis - Evidence Makgopa (Iqraam Rayners 86'). Técnico: Hugo Broos.
Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Moise Bombito (Luc De Fougerolles 59'), Cornelius Austin Derek, Richie Laryea - Tajon Buchanan (Alphonso Davies 75'), Nathan-Dylan Saliba (Niko Sigur 59'), Stephen Eustáquio (cap), Liam Millar (Jacob Shaffelburg 70') - Jonathan David, Tani Oluwaseyi (Promise David 70'). Técnico: Jesse Marsch.
* AFP