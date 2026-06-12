Canadá nega visto ao jogador ganês Thomas Partey, acusado de estupro na Inglaterra

As autoridades do Canadá negaram a entrada no país ao jogador Thomas Partey, que será julgado no ano que vem no Reino Unido por estupro e agressão sexual e não poderá defender a seleção de Gana na estreia na Copa do Mundo de 2026, contra o Panamá, informou a Fifa nesta sexta-feira (12).

"A Fifa confirma que o jogador Thomas Partey não poderá viajar da concentração da seleção de Gana em Boston, nos Estados unidos, ao Canadá para seu primeiro jogo contra o Panamá, na próxima quarta-feira, já que sua solicitação de visto foi negada pelo governo canadense", explicou a entidade em um comunicado.

A Fifa ressaltou que "não se envolve nos processos de imigração dos países anfitriões, incluindo a concessão de vistos".

"Como em eventos anteriores da Fifa, o governo anfitrião determina em última instância quem recebe um visto e tem permissão para entrar no país", reitera a nota.

A princípio, Partey deve disputar os outros dois jogos de Gana no Grupo L do Mundial, contra Inglaterra e Croácia.

Ele será julgado no ano que vem por sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, relacionadas a denúncias feitas por quatro mulheres entre 2020 e 2022, período em que era jogador do Arsenal.

Partey, que se declarou inocente das acusações, havia sido contratado em 2020 pelo clube londrino, que na ocasião pagou 45 milhões de libras esterlinas ao Atlético de Madrid (R$ 306 milhões na cotação atual).

Em 2025, deixou o Arsenal para retornar ao futebol espanhol, assinando com o Villarreal.

Partey tem mais de 50 jogos pela seleção ganesa e está entre os convocados para a disputa da Copa do Mundo na América do Norte.