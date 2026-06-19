Canadá goleia Catar (6-0) e fica a um passo dos 16-avos de final da Copa de 2026

O Canadá ficou muito perto de garantir sua vaga na fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 ao golear o Catar por 6 a 0 nesta quinta-feira (18) e comemorar sua primeira vitória na história do torneio, mas perdeu o meio-campista Ismaël Koné, que sofreu uma lesão grave.

Os gols de Cyle Larin (16'), o 'hat-trick' de Jonathan David (29', 45+3' e 90+2'), o gol de Nathan-Dylan Saliba (64') e um gol contra de Mohamed Naceur Almanai (75') definiram o placar.

O resultado deixa os coanfitriões na liderança do Grupo B, com 4 pontos, ao lado da Suíça (mas com saldo superior ao dos europeus) e praticamente classificados para a próxima fase.

Com a Bósnia-Herzegovina e o Catar com apenas um ponto cada, somente um desastre impediria o Canadá de avançar.

Eles já venceram o confronto direto contra o Catar, o primeiro critério de desempate da fase de grupos.

E, tendo empatado em 1 a 1 com os bósnios na estreia, qualquer possível empate em pontos seria decidido pelo saldo de gols, que é amplamente favorável ao Canadá (+6 contra -3).

O Catar terminou o jogo com nove jogadores em campo após as expulsões de Homam Al-Amin (32') e Assim Madibo (53'), que foi expulso pela falta que causou uma grave fratura na perna esquerda de Koné.

Escalações:

Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, 71'), Derek Cornelius (Moise Bombito, 15'), Richie Laryea - Tajon Buchanan (Nico Sigur, 83'), Stephen Eustaquio, Ismaël Koné (Nathan-Dylan Saliba, 57'), Ali Ahmed (Tani Oluwaseyi, 71') - Jonathan David, Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Catar: Mahmud Abunada - Ayoub Mohammed Al-Oui, Pedro Miguel (Ahmed Fathi, 46'; Lucas Mendes, 87'), Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin - Jassem Gaber Adbulsallam (Mohamed Naceur Almanai, 46'), Assim Madibo, Issa Laye - Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag (Sultan Al-Brake, 40'), Akram Afif (Al-Hashmi Al-Hussain, 59'). Técnico: Julen Lopetegui.