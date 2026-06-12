Canadá estreia na Copa do Mundo em casa com empate (1-1) contra Bósnia

Um gol de Cyle Larin no segundo tempo garantiu ao Canadá seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo, com o empate em 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira (12), em Toronto.
Foi o primeiro jogo do Mundial de 2026 em solo canadense, onde Larin (78') recebeu na entrada da área e finalizou cercado de adversários para empatar o duelo, que os bósnios começaram na frente graças a um gol de cabeça de Jovo Lukic (21') após uma cobrança de escanteio.
O jogo abriu o Grupo B da Copa do Mundo, no qual Suíça e Catar medirão forças no sábado, em São Francisco.
Depois de só somar derrotas em seus seis jogos anteriores em Copas, os três de 1986 e os três de 2022, o Canadá quebrou essa sequência negativa com um ponto comemorado nas arquibancadas praticamente como uma vitória pelo ator Ryan Reynolds e toda a 'maré vermelha'.
O lateral Sead Kolasinac, que cobrou o escanteio que deu origem ao gol de Lukic, havia salvado a Bósnia pela primeira vez no início do segundo tempo: ele afastou um chute praticamente em cima da linha, com o goleiro já batido.
A persistência dos donos da casa acabou resultando no gol de Larin, salvando a festa local, que havia começado ao som de Alanis Morissette e Michael Bublé durante uma cerimônia de abertura que antecedeu uma partida histórica para o Canadá, país que jamais havia sediado o maior evento do futebol.
- Escalações:
Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Cornelius Austin Derek, Richie Laryea - Tajon Buchanan (Ali Ahmed 61'), Stephen Eustáquio (cap) (Jonathan Osorio 90'+1), Ismael Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 61') - Jonathan David (Promise David 61'), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 76'). Técnico: Jesse Marsch (EUA).
Bósnia: Nikola Vasiljev - Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (cap) (Dzenis Burnic 84') - Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic 74'), Ivan Basic (Armin Gigovic 62'), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim sam Alajbegovic 74') - Ermedin Demirovic, Jovo Lukic (Samed Bazdar 62'). Técnico: Sergej Barbarez.
* AFP