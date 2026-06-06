Canadá empata com Irlanda (1-1) em seu último amistoso preparatório antes da Copa

O Canadá empatou em 1 a 1 com a Irlanda em Montreal, nesta sexta-feira (5), em seu último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo, torneio no qual a equipe busca conquistar seus primeiros pontos e avançar para a segunda fase.

Já classificados automaticamente por serem um dos países-sede, os canadenses encerraram sua preparação final para o Mundial com um empate, após uma vitória por 2 a 0 no domingo sobre o Uzbequistão, outra seleção que disputará o torneio.

Atuando com velocidade e uma postura ofensiva, a equipe canadense abriu o placar quando uma cobrança de escanteio de Stephen Eustaquio foi desviada para o próprio gol pelo zagueiro irlandês Jake O'Brien (23').

A Irlanda empatou com um gol de pênalti de Troy Parrott. O goleiro canadense Maxime Crépeau chegou a defender a cobrança inicial, mas Chiedozie Ogbene aproveitou o rebote para mandar a bola para o fundo da rede (61').

Na reta final da partida, o goleiro dos donos da casa salvou sua equipe ao defender, em dois tempos, uma finalização à queima-roupa de Mason Melia (83').

"Obviamente, gostaríamos de ter marcado mais gols e conquistado a vitória, mas acho que a energia desde o apito inicial, a postura na partida e as ideias de jogo foram muito boas", disse o técnico do Canadá, o americano Jesse Marsch.

"Vi uma equipe jogando com liberdade e de forma limpa", comemorou ele. "Este grupo é forte e comprometido".

O Canadá caiu em um Grupo B acessível, ao lado de Bósnia, Catar e Suíça, a grande favorita para liderar a chave.

A seleção canadense vai estrear contra a Bósnia no dia 12 de junho, em Toronto. Para essa primeira partida, Jesse Marsch provavelmente ainda não contará com seu capitão, o lateral-esquerdo do Bayern de Munique Alphonso Davies, de 25 anos, que sofreu uma lesão em maio e só se reapresentou aos companheiros no final do mês, perdendo os dois últimos jogos.

O objetivo do técnico é finalmente conquistar uma vitória em Copas do Mundo - os 'Canucks' perderam todas as seis partidas que disputaram somando os Mundiais de 1986 (no México) e 2022 (no Catar) -, avançar da fase de grupos e, quem sabe, até terminar na liderança da chave para disputar o jogo dos 16-avos de final em casa.