Canadá convoca Jayden Nelson para substituir o lesionado Marcelo Flores

O Canadá convocou nesta terça-feira (9) Jayden Nelson para a Copa do Mundo de 2026, que começa na quinta-feira, para substituir o meio-campista Marcelo Flores, que sofreu uma lesão no joelho durante a final da Copa dos Campeões da Concacaf, no mês passado.
Flores, que joga pelo Tigres de Monterrey, passou por uma cirurgia na sexta-feira para reparar um ligamento cruzado rompido na derrota de sua equipe para o Toluca.
Nelson, de 23 anos, atua pelo Austin FC na MLS.
Ele marcou o segundo gol do Canadá na vitória por 2 a 0 em um amistoso contra o Uzbequistão, na semana passada.
Jayden Nelson havia permanecido com a seleção canadense após o anúncio da lista final de convocados para a Copa do Mundo, no mês passado.
O Canadá, uma das três sedes do Mundial, fará sua estreia no Grupo B contra a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, no dia 12 de junho, antes de enfrentar a Suíça e o Catar.
* AFP