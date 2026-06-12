Cadáver é encontrado em frente ao estádio onde a seleção iraniana treina no México

Um cadáver em decomposição foi encontrado no porta-malas de um carro estacionado em frente ao estádio no México onde a seleção iraniana de futebol treina para a Copa do Mundo de 2026, confirmou a AFP nesta sexta-feira (12).

O veículo, um SUV Toyota cinza, estava no estacionamento de um supermercado de frente para o Estádio Caliente, em Tijuana, local utilizado diariamente pela equipe persa e situado perto de seu hotel.

O 'Team Melli' foi forçado, de última hora, a estabelecer seu campo base no México em vez de nos Estados Unidos, como havia sido planejado originalmente, devido ao conflito em curso entre Washington e Teerã.

Ao abrir o veículo nesta sexta-feira, os policiais se depararam com um forte odor de putrefação. Agentes protegidos por trajes de segurança examinaram o corpo no local antes de removê-lo.

A Promotoria de Tijuana informou à AFP que uma patrulha localizou o carro e, ao inspecioná-lo, "encontrou uma pessoa envolta em um saco preto no porta-malas, apresentando sinais de violência".

O órgão informou que o veículo estava estacionado no local desde quarta-feira.

Tijuana é considerada uma das cidades mais perigosas do país, tendo registrado mais de 1.200 homicídios em 2025, segundo estatísticas oficiais.

Um comboio fortemente armado da Guarda Nacional escolta o ônibus que transporta a seleção iraniana entre o hotel e o estádio, um trajeto que leva apenas um minuto.

Na sexta-feira, a equipe deixou o estádio logo após as autoridades terem removido o corpo.

A equipe não respondeu à AFP sobre se a segurança seria reforçada após o incidente.

O Irã estreia na Copa do Mundo na segunda-feira contra a Bélgica, em Los Angeles, na partida de abertura do Grupo G, que também inclui Egito e Nova Zelândia.