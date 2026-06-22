Cabo Verde arranca empate (2-2) contra Uruguai, que se complica na Copa

Uruguai e Cabo Verde empataram em 2 a 2 neste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, em uma partida agitada em que a seleção africana jogou de igual para igual com a 'Celeste', em Miami.

Os uruguaios acharam que já tinham superado a pior parte depois de reagirem ao gol inicial de Cabo Verde - uma cobrança de falta magistral de Kevin Pina (21') - com gols de Maxi Araújo (44') e Agustín Canobbio (45+6').

Porém, um gol do atacante Hélio Varela (61'), após uma falha da defesa e do goleiro uruguaio Fernando Muslera, manteve vivas as esperanças de Cabo Verde de avançar para a segunda fase em sua estreia em Copas do Mundo.

Com esse empate, o Uruguai ocupa o segundo lugar no Grupo H com dois pontos, a mesma pontuação de Cabo Verde, mas vai encerrar sua campanha na fase de grupos contra a favorita Espanha, que tem quatro pontos. A Arábia Saudita completa a chave com um ponto.

Cautelosa após o empate sem gols contra a Espanha na estreia, a seleção uruguaia começou a partida com tudo, pressionando o adversário com uma marcação intensa e velocidade pelas pontas.

A 'Celeste' controlava o jogo e o gol parecia inevitável, mas lapsos de concentração acabaram custando caro.

Uma falta concedida a cerca de 30 metros do gol e mal defendida por uma barreira de dois jogadores resultou no primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo: um chute potente de Pina que superou Fernando Muslera, que reagiu tarde ao disparo.

Outro erro acabou custando a vitória, justamente quando a seleção sul-americana tinha o jogo sob controle após uma forte pressão no final do primeiro tempo.

Posicionado na esquerda, Mathías Olivera calculou mal um passe para o centro e Muslera saiu do gol de forma afobada para tentar interceptar. O atacante Hélio Varela chegou primeiro na bola e empatou com um chute para o gol vazio.

Em um final frenético, o Uruguai teve chances claras de vencer, mas um chute de Canobbio passou raspando o ângulo, e Federico Valverde não conseguiu chegar a tempo para desviar um bom cruzamento rasteiro de Darwin Núñez.

Cabo Verde, heroico na defesa mais uma vez, também teve oportunidades em contra-ataques, mas não conseguiu dar o golpe final na 'Celeste'.

O Uruguai vai encarar a líder Espanha (4 pontos) na sexta-feira, às 21h (horário de Brasília) pela terceira rodada e a derrota significará a eliminação.

Já Cabo Verde terá pela frente a Arábia Saudita, no mesmo dia e horário.

Escalações:

Uruguai: Muslera - Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria - Ugarte (De La Cruz, 70'), Valverde, Bentancur - Canobbio, Maxi Araújo (Brian Rodríguez, 82') e Viñas (Darwin Núñez, 70') Técnico: Marcelo Bielsa

Cabo Verde: Vozinha - Moreira, Lopes, Diney, Cabral - Arcanjo (Duarte, 46') - Mendes, Pina (Duarte, 70'), Monteiro Alvarenga (Semedo Monteiro, 80'), Rodriguez (Hélio Varela, 59') - Tavares (Da Costa, 58') Técnico: Pedro Leitão Brito