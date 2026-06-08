Bruno Guimarães pede respeito aos jogadores da Seleção após críticas

O meio-campista Bruno Guimarães pediu respeito aos jogadores da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (8), após as críticas à equipe que vai disputar a Copa do Mundo de 2026.

Nos últimos tempos, diversas vozes do mundo do futebol, da política e da imprensa têm questionado o nível do atual elenco da Seleção.

Mas o volante do Newcastle, que deve ser titular na estreia contra o Marrocos, no próximo sábado, exigiu respeito a um grupo de atletas que atuam "nos melhores times do mundo, como Vinícius Jr. e Raphinha".

"Muita gente faz coisa para aparecer, ninguém tem cinco estrelas no peito. Temos grandes jogadores nos melhores times do mundo. Temos que dar o devido respeito aos nossos jogadores", disse Bruno em entrevista coletiva no hotel onde a delegação brasileira está hospedada, em Basking Ridge, Nova Jersey.

"Dentro de campo tudo pode acontecer. Acredito que o Brasil vai ser sempre um dos favoritos. Não significa que o favorito vai ganhar, mas acredito que a gente está no bolo", acrescentou o jogador de 28 anos.

Bruno afirmou que o talento por si só "não é suficiente" para ser campeão mundial. "Você tem que se defender com os 11 e atacar na hora que tiver que atacar. E muito coração, é acreditar até o final".

"A gente sabe que quando começa a Copa do Mundo todo mundo esquece o antes, então o primeiro passo é o mais importante para a gente. Começar com vitória, se Deus quiser, porque tudo se baseia no primeiro jogo", comentou.

O Brasil de Carlo Ancelotti estreia na competição contra o Marrocos no MetLife Stadium, em East Rutherford. A seleção africana, terceira colocada na Copa de 2022, se apresenta como o adversário mais difícil do Grupo C.

"É uma das melhores gerações deles, com grandes jogadores", destacou Bruno.

Depois de enfrentar os 'Leões do Atlas', o Brasil joga contra Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial.