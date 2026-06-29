Bruna Takahashi estreia com vitória no Grand Smash dos Estados Unidos

Bruna é a número 23 do ranking. ITTF / Divulgação

A brasileira Bruna Takahashi começou com vitória no Grand Smash dos Estados Unidos, um dos mais importantes torneios do circuito mundial de tênis mesa, equivalente a um Grand Slam do tênis.

Nesta segunda-feira (29), ela derrotou a croata Lea Rakovac (85ª) por 3 a 1, parciais de 11/6, 11/6, 5/11 e 11/9, em 31 minutos de jogo e garantiu vaga na segunda rodada.

A próxima adversária da número 23 do ranking será a vencedora do confronto entre a indiana Sreeja Akula(44ª) e a sul-coreana Joo Cheonhui (16ª).

Vitória nas duplas

Outra vitória brasileira nesta segunda foi nas duplas masculinas. Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka superaram os convidados locais Nandan e Sid Naresh por 3 a 1 (11/3, 11/5, 9/11 e 11/7).