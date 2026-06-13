Brasileiros param nas semifinais da Copa do Mundo de Remo

Lucas Verthein é o principal remador brasileiro. Detlev Seyb / World Rowing/Divulgação

Os três barcos brasileiros, que disputaram as semifinais da etapa de Plovdiv, na Bulgária, da Copa do Mundo de Remo, acabaram eliminados e disputarão as finais B de suas respectivas provas.

Lucas Verthein fez o tempo de 6min53seg73 para os 2.000 metros do percurso e ficou em quarto lugar na primeira semifinal. Apenas os três melhores avançaram.

O remador do Grêmio Náutico União ficou a 3seh22 do romeno Mihai Chiruta, terceiro classificado. A vitória na série foi do paranaense naturalizado italiano Gabriel Soares, que fez 6min49seg96.

Verthein disputará a final B, no domingo (14), às 4h35 (de Brasília).

Double skiff

Bernardo Barreto (Botafogo-RJ) e Breno Ornellas (Flamengo-RJ) finalizaram em quinto, na primeira semifinal do double skiff. Os brasileiros marcaram 6min21seg17, tempo inferior ao que registraram nas eliminatórias (6min18seg88) para os 2.000 metros e vão disputar a final B, no domingo, às 4h20 (de Brasília).

Os neo-zelandeses Benjamin Mason e Finlay Hamill, com 6min14seg82, lideraram a disputa.

Dois sem

Bernardo Boggian e Matheus Freitas de Souza na semifinal do dois sem. Maren Derlien / World Rowing/Divulgação

Outra dupla que não passou pelas semifinais foi a de Bernardo Boggian e Matheus Freitas de Souza, remadores do Flamengo. Eles ficaram na sexta colocação na segunda bateria do dois sem, com 6min49seg25. A marca foi bem inferior aos 6min37seg85 que eles registraram nas eliminatórias.

Os italianos Matteo Lodo e Giovanni Codato, com 6min23seg90, foram os vencedores da série.