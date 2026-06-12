Brasileiros avançam às semifinais da Copa do Mundo de Remo

Lucas Verthien vai disputar semifinal do single skiff. Maren Derlien / World Rowing

O remo brasileiro classificou três barcos para as semifinais da etapa de Plovdiv, na Bulgária, da Copa do Mundo da modalidade.

Nesta sexta-feira (12), Lucas Verthein fechou a primeira eliminatória do single skiff em quinto lugar. O remador do Grêmio Náutico União fez o tempo de 6min57seg22 para os 2.000 metros do percurso.

A primeira posição da série foi de Pavel Sorin, do Uzbequistão, com 6min49seg21. As semifinais acontecem no sábado (13) e a final no domingo (14).

Double skiff

Bernardo Barreto (Botafogo-RJ) e Breno Ornellas (Flamengo-RJ) cruzaram em segundo, na eliminatória do double skiff, e vão disputar uma das semifinais no sábado. Os brasileiros marcaram 6min18seg88 para os 2.000 metros.

Os italianos Niels Torre e Marco Selva, com 6min17seg48, lideraram a disputa.

Dois sem

Outra dupla que avançou para as semifinais de sábado foi a de Bernardo Boggian e Matheus Freitas de Souza, remadores do Flamengo. Eles ficaram na terceira colocação no dois sem, com 6min37seg85.

Os estadunidenses Nathan Phelps e Samuel Sullivan, com 6min32seg16, foram os líderes.

Single skiff feminino